https://static.news.ru/photo/660ce8a0-35fb-11ea-8bd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Yunping/Xinhua/Global Look Press

Судно, затонувшее сто лет назад, обнаружено на дне реки Оки. Деревянная барка была построена предположительно в конце XIX века и является крайне редким экземпляром. До наших дней не сохранилось ни одного экземпляра.

Находку сделали члены тульского отделения Русского географического общества (РГО). Подводные исследования показали, что длина судна составляет 40 метров, сообщает Kaluga Poisk. Пока не удалось установить, какое именно было управление — с помощью вёсел, паруса или обычного сплава по течению.

Как уточнили в РГО, барка найдена вблизи Перемышльского района Калужской области.

Пока на Оке не установился лёд, учёные намерены провести новые подводные исследования. Их задача — оценить целостность остова и определить, как именно вытаскивать судно из воды, чтобы обеспечить его сохранность.

Ранее в Самарской области, как писал NEWS.ru, была обнаружена старинная ладья, затонувшая предположительно в XV веке.