В Италии найден детский зуб одного из последних неандертальцев

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Археологи в ходе раскопок в местечке Рипаро-дель-Бройон в регионе Венето на севере Италии обнаружили зуб ребёнка-неандертальца. Его возраст — порядка 48 тыс. лет.

Об этом сообщает журнал Journal of Human Evolution. По его данным, на сегодняшний день это самое позднее свидетельство пребывания неандертальцев в регионе. Исследователи из университетов Болоньи и Феррары выяснили, что зуб принадлежал ребёнку возрастом 11-12 лет. Результаты генетического анализа показали, что по материнской линии он был связан с неандертальцами, которые проживали на территории современной Бельгии.

По мнению учёных, это очень важное открытие, так как благодаря ему можно проследить пути миграции неандертальцев в тот период, когда их уже вытесняли современные люди, заселявшие Европу.

Это ещё более актуально, если учесть, что когда этот ребёнок потерял зуб, общины Homo sapiens уже существовали за тысячу километров отсюда, в Болгарии, — заявил координатор исследования Стефано Бенацци.

При раскопках в Венето использовались новые методы полевой работы, которые, по мнению учёных, и позволили найти и идентифицировать зуб, передаёт РИА Новости.

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