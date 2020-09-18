В Италии найден детский зуб одного из последних неандертальцев

Археологи в ходе раскопок в местечке Рипаро-дель-Бройон в регионе Венето на севере Италии обнаружили зуб ребёнка-неандертальца. Его возраст — порядка 48 тыс. лет.
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По мнению учёных, это очень важное открытие, так как благодаря ему можно проследить пути миграции неандертальцев в тот период, когда их уже вытесняли современные люди, заселявшие Европу.
Это ещё более актуально, если учесть, что когда этот ребёнок потерял зуб, общины Homo sapiens уже существовали за тысячу километров отсюда, в Болгарии, — заявил координатор исследования Стефано Бенацци.
При раскопках в Венето использовались новые методы полевой работы, которые, по мнению учёных, и позволили найти и идентифицировать зуб,
Ранее NEWS.ru писал о том, что на севере Саудовской Аравии учёные обнаружили сотни окаменелых следов людей и животных, которые показывают, как древние жители Африки уходили в Евразию.
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