В Германии рассказали подробности подписания акта о капитуляции в 1945 году

https://static.news.ru/photo/29e59932-7fcd-11ea-8d2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Немецкий историк Йорг Морре рассказал, что в здании, где состоялось историческое подписание акта о капитуляции нацистской Германии, сейчас находится Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст, директором которого он является. В 1945 году в нём располагалась советская штаб-квартира.

Главнокомандующий Красной армией в Германии маршал Георгий Жуков на правах хозяина руководил этой церемонией, — рассказал РИА Новости Морре.

По его словам, сотрудникам музея в Карлсхорсте удалось сохранить сам зал и даже оригинальный паркет 1938 года, по которому в ночь с 8 на 9 мая 1945 года ходили все участники того исторического момента.

Примерно около полуночи по местному времени все вошли в зал — делегации, в том числе немецкая делегация, они дожидались этого момента с полудня, много журналистов, — уточнил историк.

По словам директора музея, традиционный праздник, который ежегодно проводит музей 8 мая, в этом году не состоится из-за коронавируса. Его планируют перенести на 2 сентября.

Как писал NEWS.ru, Российское военно-историческое общество опубликовало секретное донесение маршала Георгия Жукова главкому Вооружённых сил СССР Иосифу Сталину, датированное 3 мая 1945 года. В нём говорится о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. В донесении представлены данные органов Смерша 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. В расшифрованном документе говорится, что при задержании личного повара Геббельса Вильгельма Ланге и начальника гаража рейхсминистра Шнайдера стало известно, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля, а Геббельс и его жена покончили с собой 1 мая.