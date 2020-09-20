Всё ради туризма: в Египте обнаружили почти три десятка древних саркофагов

https://static.news.ru/photo/b245091c-fbe1-11ea-bedf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار/facebook.com

В некрополе египетской Саккары археологи нашли ещё 14 древних саркофагов, возраст которых оценивается в 2,5 тысячи лет. Ранее было обнаружено 13 других деревянных саркофагов, которые никто не открывал с самого захоронения.

На их поверхности очень хорошо сохранились изящные рисунки, выполненные охрой и синей краской, а также иероглифические надписи, передаёт РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

В ведомстве отметили, что работы будут продолжены, а учёные рассчитывают обнаружить новые объекты.

Обширный некрополь в районе поселения Саккара расположен в 16 километрах к югу от знаменитых пирамид Гизы. Он является частью древнего города Мемфиса, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом расположено древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных строений — ступенчатая пирамида Джосера.

Правительство Египта сейчас всячески поощряет археологические открытия по всей стране. Таким образом власти пытаются возродить туризм, который пострадал от ограничений на поездки в условиях пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, британские археологи из университета Бирмингема отыскали неподалёку от города Асуана на юге Египта шесть захоронений, которые относятся к эпохе первых династий фараонов. Их возраст составляет около 4,5 тыс. лет.