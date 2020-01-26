https://static.news.ru/photo/756b1c1c-401a-11ea-9be1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» установили автора киноплёнки 1970-х годов об антарктической станции «Молодёжная», которая была найдена на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа. Им оказался инженер и художник Николай Швырков.

Когда мы взяли эту плёнку, было ничего не понятно — ни год, ни место, ни кто автор этой плёнки, — рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.

Кинохронику о жизни и быте полярников нашли в одном из зданий заброшенной станции на острове Хейса. То, что её автор — Николай Ильич Швырков, удалось выяснить благодаря помощи сотрудников музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. Швырков провёл семь зимовок в Антарктиде и несколько зимовок на острове Хейса. Он занимался ракетным зондированием атмосферы, при этом хорошо рисовал, его работы хранятся в музее Арктики и Антарктики.

Как писал NEWS.ru, учёные из Новой Зеландии обнаружили в Антарктиде фруктовый пирог, приготовленный 106 лет назад. Его нашли в заброшенной хижине на мысе Адэр на полке в оловянной коробке. Пирог произвела кондитерская компания Huntley & Palmers. По словам учёных, нашедших пирог, он выглядел «почти съедобным». Он мог принадлежать одной из групп экспедиции «Терра Нова», которую возглавлял британец Роберт Скотт. Это путешествие состоялось в 1910–1913 годах.