Умер археолог, определивший точное место Куликовской битвы

https://static.news.ru/photo/c72cfc50-c125-11ea-8b52-fa163e074e61_660.jpg Михаил Гоняный Фото: maumediacenter.ru

Заведующий отделом комплексных историко-археологических исследований Государственного исторического музея Михаил Гоняный скончался в возрасте 66 лет. Именно он научно локализовал место Куликовской битвы.

Седьмого июля скончался основоположник современной археологии Куликова поля, заведующий отделом комплексных историко-археологических исследований Государственного исторического музея Михаил Иванович Гоняный, — сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного исторического музея.

В музее подчеркнули, что Гоняный разработал основы методики по поиску следов исторических битв. Её потом использовали для поиска и других мест сражений: при Молодях (29 июля — 2 августа 1572 года), Бородине и Тарутине (7 сентября и 6 октября 1812 года). Поисковые работы на Куликовом поле археолог вёл с 1995 года.

Михаил Гоняный родился в подмосковном Подольске, окончил истфак Московского государственного педагогического института, с 1981 года работал в Государственном историческом музее. Его кандидатская диссертация была посвящена древнерусским памятникам XII-XIV века в районе Куликова поля.

Как писал NEWS.ru, лауреат Государственной премии, учёный Ярослав Штромбах умер на 70-м году жизни из-за продолжительной болезни. Вся его жизнь была связана с Курчатовским институтом, где сложилась блестящая научная карьера исследователя: от молодого выпускника МВТУ им. Н.Э. Баумана до первого заместителя директора института. Учёный завоевал большой авторитет в области ядерной энергетики, а его опыт и знания были признаны на самом высоком государственном уровне. В 2018 году Штромбаха наградили орденом Александра Невского за выдающиеся заслуги.