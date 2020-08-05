В Японии проходят траурные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине атомной бомбардировки США Хиросимы.
В 08:15 по местному времени (02:15 мск) — в момент взрыва бомбы — по всей стране была объявлена минута молчания. Памятная церемония в Парке Мира в центре Хиросимы проходит в ограниченном формате из-за распространения COVID-19. В ходе мероприятий выступят премьер-министр Японии Синдзо Абэ и градоначальник Кадзуми Мацуи.
Американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу утром 6 августа 1945 года. 90% зданий города было разрушено. Взрывом убило от 70 до 100 тысяч человек, более 300 тысяч умерли впоследствии от лучевой болезни, ожогов и ранений.
Поводом для бомбардировки стал отказ Японии от безоговорочной капитуляции. Такой ультиматум ей выдвинули союзники в конце июля. Решение об использовании ядерного оружия принимал 33-й президент США Гарри Трумэн.
Самые яркие кадры с памятных мероприятий — в галерее NEWS.ru.
Мемориал мира в Хиросиме, 75-я годовщина атомной бомбардировки США
Jinhee Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мемориал мира в Хиросиме, 75-я годовщина атомной бомбардировки США
Jinhee Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мемориал мира в Хиросиме, 75-я годовщина атомной бомбардировки США
Jinhee Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press
Руины после атомной бомбардировки, Хиросима, 5 августа 1945 г.
JT Vintage/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Руины после атомной бомбардировки, Хиросима, 5 августа 1945 г.
imago stock&people/Global Look Press
Руины после атомной бомбардировки, Хиросима, 5 августа 1945 г.
imago stock&people via imago-images.de/Global Look Press
Атомная бомба «Малыш» («Little Boy»)
imago stock&people/Global Look Press
Руины после атомной бомбардировки, Хиросима, 5 августа 1945 г.
Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press
Руины после атомной бомбардировки, Хиросима, 5 августа 1945 г.
Moritz Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press
Хиросима в наши дни
Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look press
Люди зажигают бумажные свечи на озере Ибирапуэра во время церемонии, посвященной годовщине взрыва атомной бомбы в Хиросиме
Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com/Global Look press
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