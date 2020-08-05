В Японии проходят траурные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине атомной бомбардировки США Хиросимы.

В 08:15 по местному времени (02:15 мск) — в момент взрыва бомбы — по всей стране была объявлена минута молчания. Памятная церемония в Парке Мира в центре Хиросимы проходит в ограниченном формате из-за распространения COVID-19. В ходе мероприятий выступят премьер-министр Японии Синдзо Абэ и градоначальник Кадзуми Мацуи.

Американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу утром 6 августа 1945 года. 90% зданий города было разрушено. Взрывом убило от 70 до 100 тысяч человек, более 300 тысяч умерли впоследствии от лучевой болезни, ожогов и ранений.

Поводом для бомбардировки стал отказ Японии от безоговорочной капитуляции. Такой ультиматум ей выдвинули союзники в конце июля. Решение об использовании ядерного оружия принимал 33-й президент США Гарри Трумэн.

Самые яркие кадры с памятных мероприятий — в галерее NEWS.ru.