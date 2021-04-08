Учёные разгадали тайну создания наскальных рисунков

https://static.news.ru/photo/7f484bc2-9881-11eb-b589-96000091f725_660.jpg Фото: Sabine Glaubitz/dpa/Global Look Press

Источниками вдохновения для древних художников, создававших наскальные рисунки, могли стать галлюцинации, от которых люди нередко страдали в пещерах. Вызваны они были нехваткой кислорода, остатки которого выжигал огонь факелов, считают исследователи из Университета Тель-Авива.

Учёные обратили внимание, что наскальные рисунки зачастую находятся в сотнях метров от входов в пещеры либо в труднодоступных местах, куда можно попасть лишь через узкие проходы. Согласно гипотезе экспертов, в наиболее отдалённых уголках пещер доисторические люди переживали изменённое состояние сознания, вызванное гипоксией, сказано в тезисах, опубликованных в Time and Mind.

Гипоксия увеличивает выброс в мозг дофамина, который приводит к галлюцинациям и внетелесным переживаниям, сказано в исследовании. Таким образом, предки современных людей поддерживали «связь с космосом», или, как сказали бы сейчас, «ловили глюки». По этой причине такие места они считали священными и верили, что внутри пещер обитают сверхъестественные сущности.

Впрочем, там не только творили художники. Впоследствии к наскальной живописи приходили другие люди и по тем же причинам впадали там в групповой транс.

Предположения о том, что рисунки на стенах пещер были частью шаманских практик, высказывались и раньше. Однако далеко не на всех территориях произрастала растительность, вызывавшая галлюцинации. Гипоксия из-за нехватки кислорода всё расставляет по своим местам, отметили израильские исследователи.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные определили возраст самого древнего наскального рисунка в Австралии.