https://static.news.ru/photo/72a98408-57ff-11ea-ab3e-fa163e074e61_660.jpg Эдгар Аллан По Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Американские и британские учёные с помощью современного текстового анализа изучили работы писателя Эдгара Аллана По и пришли к выводу, что он не был самоубийцей.

Думаю, он действительно впал в депрессию к концу жизни, но себя не убивал, — цитирует Daily Mail психолога Райана Бойда из Университета Ланкастера.

Эксперты изучили произведения писателя и установили, что он часто использовал в них слова с негативными эмоциями и местоимения от первого лица, когда в его жизни происходили тяжёлые события, например, смерть жены и родителей.

Предыдущие исследования доказали, что со временем такие языковые «маркеры» могут усиливаться — они показывают, что человек близок к совершению суицида. Однако в случае По учёные обнаружили, что эти слова, наоборот, не проявлялись в последний год жизни писателя.

Эдгар Аллан По скончался в октябре 1849 года в возрасте 40 лет. Биографы полагают, что причиной смерти могли стать алкогольная зависимость, сифилис, опухоль мозга или диабет. Но все записи и документы были утеряны.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянские врачи выдвинули гипотезу, согласно которой немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, потерявший слух в 1811 году, оглох из-за отравления свинцом. К такому предположению медиков подтолкнул случай в современной практике. В 2018 году врачи столкнулись с аналогичными симптомами у одной из пациенток. Анализ её мочи и крови выявил высокое содержание свинца, который мог попасть в организм из старой сковороды, у которой стёрся керамический слой.