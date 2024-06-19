Ученые разгадали тайну невзрачного древнего свитка и были ошеломлены Обнаружен самый древний фрагмент Евангелия об оживших глиняных воробьях

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Папирологи выяснили, что небольшой кусочек папируса, который десятилетиями хранился в Гамбургской государственной и университетской библиотеке имени Карла фон Осецкого, является самой ранней сохранившейся копией апокрифического Евангелия от Фомы, сообщает Университет Гумбольдта в Берлине. Ему не придавали значения, так как он являлся скромным кусочком папируса среди чуть более 1000 таких экземпляров, а почерк был неразборчив.

Копия датируется IV или V веком, тогда как ранее самая ранняя известная греческая версия Евангелия датировалась XI веком. Находка подтверждает предположения о том, что Евангелие для младенцев от Фомы было написано на греческом языке: кусочек бумаги содержит 13 строк греческого текста.

Из сравнения с уже известными рукописями этого Евангелия мы знаем, что наш текст – самый ранний. Он следует оригинальному тексту, который, согласно нынешнему состоянию исследований, был написан во II веке нашей эры, – заявили эксперты.

В тексте описывается эпизод из жизни Иисуса об «оживлении воробьев». Он считается «вторым чудом» в апокрифическом Евангелии от Фомы: Иисус играет на броду реки и лепит 12 воробьев из мягкой глины. Когда его отец Иосиф упрекает его и спрашивает, почему он делает такие вещи в святую субботу, пятилетний Иисус хлопает в ладоши и оживляет глиняные фигурки.

Ранее исследователи из Чикагского университета расшифровали текст древнеегипетского папируса FMNH31324. Они выяснили, что там содержится фрагмент из «Первой книги дыхания» — погребального текста, который был предназначен для присоединения умерших к богам.