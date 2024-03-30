Учебники по истории для 5-9-х классов опубликуют уже в 2024 году Мединский: учебники по истории для 5-9-х классов вскоре пройдут рецензирование

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Владимир Мединский

Учебники по истории для 5-9-х классов готовы, сообщил ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. По его словам, они сейчас находятся на стадии рецензирования и будут опубликованы в этом году.

Помощник президента уточнил, что книги сделаны на базе уже имеющихся учебников линейки ректора МГИМО Анатолия Торкунова и линейки самого Мединского. Они стали более современными и адаптированными, отметил он.

Они прошли уже две апробации академии наук, раньше такой проверки вообще никогда не было. Сейчас прислали вторую серию рецензирования, планируется публикация уже в этом году, — сказал Мединский.

Он добавил, что учебные материалы не будут вводить по всей России одновременно, их внедрят постепенно, путем апробации. По его мнению, это «лучшие учебники за последние 30 лет», но они тоже будут дорабатываться и после публикации.

Накануне вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе международной научно-практической конференции «Геноцид: вызовы современности» на базе юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова предложила дополнить российские образовательные программы разделами о геноциде народов СССР во время Великой Отечественной войны, а также о геноциде русскоязычного населения на территории Донбасса и Украины.