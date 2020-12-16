СВР: Гитлер планировал применить химоружие для захвата нефтепромыслов СССР

https://static.news.ru/photo/d3019e5a-4046-11eb-92f6-fa163e074e61_660.jpg Адольф Гитлер Фото: Scherl/Global Look press

Фашистская Германия летом 1942 года планировала любой ценой, в том числе и с помощью химоружия, захватить советские нефтепромыслы на Кавказе.

Об этом сообщается в новых рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России (СВР). Документы вошли в сборник «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».

О планах напасть на Кавказ свидетельствует шифротелеграмма, направленная 14 мая 1942 года из Стокгольма в Москву резидентом советской внешней разведки в Швеции Борисом Рыбкиным под оперативным псевдонимом Кин.

В шифровке Кин писал, что «для захвата Кавказа немцы поставили всё на карту», поскольку у них весьма ощущается недостаток горючего, даже были случаи, когда их истребители выходили из строя прямо во время операций. Разведчик сообщал, что для гитлеровцев «успех операций против Кавказа будет решать исход войны».

Поэтому немцы не будут брезговать никакими средствами, чтобы добиться успеха, — подчёркивал Рыбкин.

Он также добавлял, что командованию группировки вермахта «уже посланы специальные газовые войска в большом количестве и направлено большое количество газовых гранатомётов и другие химические материалы».

Кроме этого, по словам резидента, для захвата нефти немцы заготовили гигантские склады, резервуары и буровые машины, мобилизовали всех горных инженеров.

Во время операции против Кавказа гитлеровцы планировали высадить на нефтяные промыслы большой десант с воздуха.

На нефтяные промыслы будут сброшены неслыханные массы парашютных войск, почти всё, чем Германия располагает, с задачей овладеть нефтяными источниками. Эти воздушные десанты попытаются удержаться до тех пор, пока немцы не подойдут со стороны Ростова, — отмечал советский разведчик.

Наступление на Кавказ было основной целью германской кампании 1942 года. Захватом нефтяных месторождений Кавказа Германия хотела не только обеспечить себя дополнительными источниками топлива, но и лишить горючего СССР. Красной Армии удалось остановить немцев, нанеся противнику в жестоких оборонительных боях крупные потери. Считается, что битвы за Кавказ и Сталинград предопределили коренной перелом в Великой Отечественной, передаёт РИА Новости.

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