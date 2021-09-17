Фотограф рассказал об эмоциях Ельцина при победе Путина на выборах

Ельцин не сомневался в победе Владимира Путина на выборах в 2000 году, об этом «Собеседнику» рассказали фотограф Юрий Феклистов и режиссер-документалист Михаил Манский. Они также отметили, что первого президента России раздражал первый президент СССР Михаил Горбачёв, который в то время выступал на телеканалах.

На каком-то канале мелькнул Горбачёв, который при Ельцине в медийном пространстве вообще почти не присутствовал, а тут вдруг комментировал выборный день. И без того не пышущий здоровьем Ельцин от этого подавился собственным дыханием. Министр печати РФ Михаил Лесин быстренько переключил канал и разволновался, — рассказал Михаил Манский.

Феклистов добавил, что в день выборов его пригласили в резиденцию Ельцина, где бывший президент вместе с родными отметил победу Путина шампанским. При этом известно: позже первый президент России жаловался, что Путин принимает решения без его участия.

Ранее бывший зять первого главы России Алексей Дьяченко рассказал, что президент Владимир Путин «медленно, осторожно» менял систему власти, построенную его предшественником Борисом Ельциным. При этом Дьяченко не стал оценивать сложившуюся сейчас в России систему. Он отметил, что Ельцин, делая преемником Путина, не предоставил ему всю полноту власти в стране.