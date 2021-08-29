Стал известен рацион римлян, погибших в огне Везувия

Учёные-археологи изучили останки и прочие находки в древнем Геркулануме и сумели установить, чем же питались жители знаменитого города. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

Как рассказали эксперты, римские мужчины в тех краях в I веке нашей эры предпочитали в пищу потреблять морепродукты, а женская половина населения питалась яйцами и молоком с его производными. Данное открытие доказывает разницу между мужским и женским питанием в античной Италии. Отчасти это показывает разделение труда: мужчины добывали дары моря, а женщины вели домашнее хозяйство. Соответственно, каждый питался тем, что ему положено по общественному статусу.

Ранее сообщалось, что в Помпеях археологи обнаружили гробницу жреца языческого культа. Гробница принадлежит Марку Венерию Секунду. О нём известно, что родившись рабом, он обрёл свободу и высокое социальное положение. Рядом с останками Марка Венерия найдены сосуды с прахом. На одной из урн была надпись Novia amabilis, что переводится как «добрая жена».