Стал известен рацион римлян, погибших в огне Везувия

Учёные-археологи изучили останки и прочие находки в древнем Геркулануме и сумели установить, чем же питались жители знаменитого города. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.
Как
Ранее сообщалось, что в Помпеях археологи обнаружили гробницу жреца языческого культа. Гробница принадлежит Марку Венерию Секунду. О нём известно, что родившись рабом, он обрёл свободу и высокое социальное положение. Рядом с останками Марка Венерия найдены сосуды с прахом. На одной из урн была надпись Novia amabilis, что переводится как «добрая жена».