Современным детям и не снилось: что к 10 годам умел советский школьник

https://static.news.ru/photo/64d63630-9400-11eb-b8d5-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / globallookpress

Современные дети в 10 лет уже умеют пользоваться чуть ли не всеми гаджетами и умными приборами в доме, однако часто совершенно не приспособлены к жизни в бытовых аспектах.

В советское время, понятно, ни об Интернете, ни о гаджетах никакого представления дети не имели. Зато их готовили к самостоятельной жизни и чаще всего вполне успешно, ведь родители работали на заводах и им некогда было следить за простейшими нуждами ребёнка.

В первую очередь ребёнок к 10 годам (3–4 классу) уже должен был быть максимально самостоятельным, пишет портал Wday.ru. Таких детей уже не боялись оставлять самостоятельно дома: они должны были прийти из школы, разогреть обед на плите, сделать уроки и пойти на кружки или дополнительные занятия.

Советские дети должны были к четвёртому классу уметь приготовить себе простейший обед. Для этого нужно было сходить в магазин, купить продукты, почистить, например, картошку, сделать салат.

Также для них не было проблемы в том, чтобы погладить себе форму или пионерский галстук в школу.

Дежурство в школе: дети сами подметали и мыли полы, выходили на субботники, где сажали деревья, убирали траву и собирали листья. Также частью их быта была помощь старикам — ветеранам, пенсионерам, инвалидам.

Кроме того, дети уже к 7 годам умели пользоваться часами с циферблатом, их учили писать каллиграфическим почерком и пользоваться логарифмической линейкой.

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