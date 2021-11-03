Раскрыта тайна гробницы одного из величайших рыцарей средневековой Англии

Британские учёные разгадали очередную историческую загадку, касающуюся 600-летней гробницы Эдуарда Вудстокского (Чёрного принца). Могила величайшего из рыцарей Средневековья, старшего сына короля Англии Эдуарда III, находится в Кентерберийском соборе, сообщил The Art Newspaper. Незадолго до своей смерти воин дал подробные инструкции в отношении того, как должна будет выглядеть его могила и в какие доспехи он должен быть одет. Исследователи заглянули внутрь захоронения с помощью эндоскопа.

Это та самая броня, которая украшает гробницу. Она воспроизведена с максимальной точностью, вплоть до мельчайших деталей вроде заклёпок, — прокомментировала открытие глава группы исследователей Джессика Баркер.

Эдуард Вудстокский жил в середине XIV века, неоднократно возглавлял английскую армию в главных сражениях Столетней войны. Умер наследник английского престола от инфекционного заболевания в возрасте 45 лет. Так как у него была возможность распорядиться в отношении своего погребения, он оставил инструкцию для подданных. В ней говорилось о том, что Чёрный принц хотел быть одет в лучшие доспехи — словно он готовился идти в военный поход.

Спустя 600 лет экспертов поразила точность воссозданных в гробнице доспехов принца. В исследовании также отмечается, что и могила, и бронзовая статуя, украшающая её, были созданы только через 10 лет после смерти принца Эдуарда, а не сразу после неё, как считалось ранее.

Также исследователи отмечают, что сама по себе гробница наследника престола имеет большое сходство с усыпальницей его отца — Эдуарда III. Она расположена в Вестминстерском аббатстве. Это связано с тем, что исполнял волю умерших сын Эдуарда Вудстокского — король Ричард II. Скорее всего, им были одновременно заказаны усыпальницы для отца и деда в соответствии с последними указаниями Чёрного принца.

Об этом говорит изученный экспертами единственный сохранившийся документ 1386 года. Согласно ему, материалы для гроба и статуи были доставлены только через 10 лет после смерти обоих правителей.

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