Войска 8-й Гвардейской, 6-й и 5-й Ударной армий после короткой артиллерийской подготовки в ночь на 10 апреля 1944 года атаковали нацистские войска в Одессе. К 10 часам утра город полностью перешёл под контроль Красной армии.
Большую помощь советским войскам в освобождении Одессы оказали партизаны и подпольщики. Они предотвратили подготовленные нацистами взрывы зданий, складов и порта. Кроме того, партизаны атаковали немецкие силы с тыла. В ходе Одесской операции советские войска нанесли тяжёлое поражение немецкой 6-й и румынской 3-й армиям. Противник потерял более 27 тысяч человек убитыми и свыше 11 тысяч пленными, 443 танка и штурмовых орудия, 95 складов с боеприпасами и продовольствием.
Накануне NEWS.ru опубликовал фотогалерею по случаю 75-й годовщины взятия Кёнигсберга.
Части Красной армии проходят по улицам освобождённой Одессы (10 апреля 1944 г.)
www.victory.mil.ru
Советские воины форсируют лиман в районе Одессы. Апрель 1944 г.
mil.ru
Командир 905-го стрелкового полка 248-й дивизии Дмитрий Терентьевич Филатов на наблюдательном пункте на подступах к Одессе
Фотохроника ТАСС
Автоматчики выбивают гитлеровцев из станции Сортировочная
Фотохроника ТАСС
Жительница города во время снятия адресной таблички с дома на бывшей улице Карла Маркса, переименованной во время немецкой оккупации в улицу Адольфа Гитлера, после освобождения города на Великой Отечественной войне
Марк Редькин/ТАСС
Великая Отечественная война. 1941 - 1945 гг. Одесский порт после освобождения города от немецкой оккупации. апрель 1944 г.
Георгий Зельма/РИА Новости
Освобождение города Одессы. Выход партизан из катакомб
Георгий Зельма/РИА Новости
Украинская ССР. Советские войска во время переправы под Одессой
Фотохроника ТАСС
Последний салют. Прощание боевых друзей с товарищем, павшим в бою за освобождение Одессы
Георгий Зельма/РИА Новости
Одесская наступательная операция. Брошенная немецкая техника на улицах Одессы. 10 апреля 1944 года
Фотография фотокорреспондента фронтовой газеты
Одесса. Знамя над освобожденным от фашистов городом водружают полковник Н.Галай (слева) и полковник А.Паровишников
Фотохроника ТАСС
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