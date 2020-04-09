Войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Александра Василевского 9 апреля 1945 года взяли штурмом Кёнигсберг в Восточной Пруссии. В настоящее время это российский город Калининград — административный центр Калининградской области.

Немецкий гарнизон капитулировал по приказу генерала вермахта Отто Ляша после массированной бомбардировки и штурма крепости 11-й гвардейской армией. Войска Красной армии уничтожили весь 130-тысячный гарнизон Кёнигсберга. В городе-крепости и его...