Войска 8-й Гвардейской, 6-й и 5-й Ударной армий после короткой артиллерийской подготовки в ночь на 10 апреля 1944 года атаковали нацистские войска в Одессе. К 10 часам утра город полностью перешёл под контроль Красной армии.

Большую помощь советским войскам в освобождении Одессы оказали партизаны и подпольщики. Они предотвратили подготовленные нацистами взрывы зданий, складов и порта. Кроме того, партизаны атаковали немецкие силы с тыла. В ходе Одесской операции советские войска нанесли тяжёлое поражение немецкой 6-й и румынской 3-й армиям. Противник потерял более 27 тысяч человек убитыми и свыше 11 тысяч пленными, 443 танка и штурмовых орудия, 95 складов с боеприпасами и продовольствием.

Накануне NEWS.ru опубликовал фотогалерею по случаю 75-й годовщины взятия Кёнигсберга.

Части Красной армии проходят по улицам освобождённой Одессы (10 апреля 1944 г.)

www.victory.mil.ru

Советские воины форсируют лиман в районе Одессы. Апрель 1944 г.

mil.ru

Командир 905-го стрелкового полка 248-й дивизии Дмитрий Терентьевич Филатов на наблюдательном пункте на подступах к Одессе

Фотохроника ТАСС

Автоматчики выбивают гитлеровцев из станции Сортировочная

Фотохроника ТАСС

Жительница города во время снятия адресной таблички с дома на бывшей улице Карла Маркса, переименованной во время немецкой оккупации в улицу Адольфа Гитлера, после освобождения города на Великой Отечественной войне

Марк Редькин/ТАСС

Великая Отечественная война. 1941 - 1945 гг. Одесский порт после освобождения города от немецкой оккупации. апрель 1944 г.

Георгий Зельма/РИА Новости

Освобождение города Одессы. Выход партизан из катакомб

Георгий Зельма/РИА Новости

Украинская ССР. Советские войска во время переправы под Одессой

Фотохроника ТАСС

Последний салют. Прощание боевых друзей с товарищем, павшим в бою за освобождение Одессы

Георгий Зельма/РИА Новости

Одесская наступательная операция. Брошенная немецкая техника на улицах Одессы. 10 апреля 1944 года

Фотография фотокорреспондента фронтовой газеты

Одесса. Знамя над освобожденным от фашистов городом водружают полковник Н.Галай (слева) и полковник А.Паровишников

Фотохроника ТАСС

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