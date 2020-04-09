Войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Александра Василевского 9 апреля 1945 года взяли штурмом Кёнигсберг в Восточной Пруссии. В настоящее время это российский город Калининград — административный центр Калининградской области.

Немецкий гарнизон капитулировал по приказу генерала вермахта Отто Ляша после массированной бомбардировки и штурма крепости 11-й гвардейской армией. Войска Красной Армии уничтожили весь 130-тысячный гарнизон Кёнигсберга. В городе-крепости и его пригородах советские военные захватили около 92 тысяч пленных, включая 1 800 офицеров и генералов, порядка 130 самолетов и 90 танков, свыше 3,5 тысяч орудий и минометов. В ночь на 10 апреля 1945 года Москва салютовала героям штурма Кёнигсберга 24-мя артиллерийскими залпами из 324-х орудий.

Советские войска атакуют предместья Кенигсберга

Сергей Косырев/РИА Новости

Разрушенные дома Кенигсберга в 1945 году.

Марков/РИА Новости

Восточная Пруссия. Кенигсберг. Советские воины во время уличных боев в городе

Фотохроника ТАСС

Кенигсберг. Немецкие военнопленные на улицах города

Фотохроника ТАСС

Разбитые трамвайные вагоны стоят посреди улицы разрушенного Кенигсберга.

Сергей Баранов/РИА Новости

Советские войны вошли в Кенигсберг

Фотохроника ТАСС

Кёнигсбергская операция в ходе Великой Отечественной войны (6-9 апреля 1945 года). Бойцы 11-й гвардейской армии после штурма Кёнигсберга

Яков Ерин/ РИА Новости

Кенигсберг. Советские бомбардировщики над городом

Фотохроника ТАСC

Вид на город Кенигсберг после налета нашей авиации в апреле 1945 года.

Георгий Самсонов/Фотохроника ТАСС

Жители Кенигсберга по временным мосткам переправляются через реку, возвращаясь домой.

Сергей Косырев/РИА Новости

Участники штурма Кенигсберга перед парадом.

Василий Савранский/ РИА Новости

Участники реконструкции водружения знамени на башне Дона в рамках военно-исторического фестиваля Героями не рождаются, героями становятся

Виталий Невар/ТАСС

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