Войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Александра Василевского 9 апреля 1945 года взяли штурмом Кёнигсберг в Восточной Пруссии. В настоящее время это российский город Калининград — административный центр Калининградской области.
Немецкий гарнизон капитулировал по приказу генерала вермахта Отто Ляша после массированной бомбардировки и штурма крепости 11-й гвардейской армией. Войска Красной Армии уничтожили весь 130-тысячный гарнизон Кёнигсберга. В городе-крепости и его пригородах советские военные захватили около 92 тысяч пленных, включая 1 800 офицеров и генералов, порядка 130 самолетов и 90 танков, свыше 3,5 тысяч орудий и минометов. В ночь на 10 апреля 1945 года Москва салютовала героям штурма Кёнигсберга 24-мя артиллерийскими залпами из 324-х орудий.
Советские войска атакуют предместья Кенигсберга
Сергей Косырев/РИА Новости
Разрушенные дома Кенигсберга в 1945 году.
Марков/РИА Новости
Восточная Пруссия. Кенигсберг. Советские воины во время уличных боев в городе
Фотохроника ТАСС
Кенигсберг. Немецкие военнопленные на улицах города
Фотохроника ТАСС
Разбитые трамвайные вагоны стоят посреди улицы разрушенного Кенигсберга.
Сергей Баранов/РИА Новости
Советские войны вошли в Кенигсберг
Фотохроника ТАСС
Кёнигсбергская операция в ходе Великой Отечественной войны (6-9 апреля 1945 года). Бойцы 11-й гвардейской армии после штурма Кёнигсберга
Яков Ерин/ РИА Новости
Кенигсберг. Советские бомбардировщики над городом
Фотохроника ТАСC
Вид на город Кенигсберг после налета нашей авиации в апреле 1945 года.
Георгий Самсонов/Фотохроника ТАСС
Жители Кенигсберга по временным мосткам переправляются через реку, возвращаясь домой.
Сергей Косырев/РИА Новости
Участники штурма Кенигсберга перед парадом.
Василий Савранский/ РИА Новости
Участники реконструкции водружения знамени на башне Дона в рамках военно-исторического фестиваля Героями не рождаются, героями становятся
Виталий Невар/ТАСС
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