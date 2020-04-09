75 лет назад, 13 февраля 1945 года советские войска освободили Будапешт от гитлеровских захватчиков. К памятной дате Министерство обороны России рассекретило документы о стратегической наступательной операции. В ней принимали участие военнослужащие 2-го и 3-го Украинских фронтов, а также корабли Дунайской военной флотилии. В опубликованных военным ведомством документах подчёркивается, что «приход Красной Армии <...> не имеет других целей, кроме как освобождение венгерского народа от немецко-фашистского гнёта». Минобороны также представило фотографии города, большая часть которого превратилась в руины. Фото разрушенной столицы Венгрии и кадры разминирования города — в галерее NEWS.ru.