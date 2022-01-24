Проект с 3D-памятниками античности запустили в Херсонесе

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» запустил мобильное приложение, в котором можно изучить памятники античности в 3D-моделях, сообщает «МК в Крыму». Пользователям приложения «Херсонес AR» доступны изображения базилики 1935 года, Античного театра, Уваровской базилики, Монетного двора, Храма на сводах и других памятников города.

Достаточно скачать на свой смартфон или планшет приложение «Херсонес AR» — и миниатюрные 3D-модели художественной реконструкции окажутся в вашем телефоне, — сообщила пресс-служба музея.

Приложение выпустили для смартфонов Android и Apple, вместе с ним доступна новая сувенирная продукция «Живой 3D-магнит». Если собрать сувенирные магниты, можно увидеть 3D-модель Херсонесского колокола и услышать его звон.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил российский павильон в рамках Дня России на всемирной выставке «Экспо-2020», проходящей в Дубае. Вместе с ним с экспозицией ознакомился министр толерантности ОАЭ, генеральный комиссар выставки Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян. Центральной частью экспозиции является семиметровая инсталляция, которая рассказывает посетителям о принципах работы человеческого мозга.