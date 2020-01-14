https://static.news.ru/photo/3a832e76-36cb-11ea-869b-fa163e074e61_660.jpg Портрет Людвига ван Бетховена Фото: Йозеф Карл Штилер/wikipedia.org

Итальянские врачи выдвинули гипотезу, согласно которой немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, потерявший слух в 1811 году, оглох из-за отравления свинцом.

К такому предположению медиков подтолкнул случай в современной практике. В 2018 году врачи столкнулись с аналогичными симптомами у одной из пациенток. Анализ её мочи и крови выявил высокое содержание свинца, который мог попасть в организм из старой сковороды, у которой стёрся керамический слой.

В 2005 году учёные провели анализ останков Бетховена, в частности, волос и фрагментов черепа композитора. Оказалось, что в его организме также было повышенное содержание свинца, передаёт научный журнал Laryngoscope . Он мог получать его в вине, так как это напиток при жизни Бетховена содержал большое количество тяжёлого металла. Также исследователи выяснили, что любимый бокал знаменитого композитора частично был сделан из свинца.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты из отдела экологической медицины в Northwell Health в Нью-Йорке назвали самые опасные элементы, которые могут входить в состав игрушек и новогодних украшений. По словам экспертов, в 2014 году в 13% процентах праздничных атрибутов нормы допустимости свинца превышали порог в несколько раз. Учёные отмечают, что наибольшую опасность представляли товары из интернет-магазинов.