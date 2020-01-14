Итальянские врачи выдвинули гипотезу, согласно которой немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, потерявший слух в 1811 году, оглох из-за отравления свинцом.
К такому предположению медиков подтолкнул случай в современной практике. В 2018 году врачи столкнулись с аналогичными симптомами у одной из пациенток. Анализ её мочи и крови выявил высокое содержание свинца, который мог попасть в организм из старой сковороды, у которой стёрся керамический слой.
В 2005 году учёные провели анализ останков Бетховена, в частности, волос и фрагментов черепа композитора. Оказалось, что в его организме также было повышенное содержание свинца, передаёт научный журнал
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты из отдела экологической медицины в Northwell Health в Нью-Йорке назвали самые опасные элементы, которые могут входить в состав игрушек и новогодних украшений. По словам экспертов, в 2014 году в 13% процентах праздничных атрибутов нормы допустимости свинца превышали порог в несколько раз. Учёные отмечают, что наибольшую опасность представляли товары из интернет-магазинов.
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