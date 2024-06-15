Раскрыта тактика банды Басаева во время атаки на Ингушетию в 2004 году Эксперт Бицоев: атака банды Басаева на Ингушетию стала неожиданной для силовиков

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Боевики группировки Шамиля Басаева, атаковавшие Ингушетию в 2004 году, тщательно планировали свои операции, а во время нападения действовали скоординировано, рассказал NEWS.ru чеченский политолог Саид Бицоев. По его словам, именно поэтому нападение на республику оказалось неожиданным для спецслужб.

Боевики в момент атаки действовали слаженно. Такая же тактика была опробована еще в августе 1996 года, когда силами примерно тысячи человек они на время смогли заблокировать в Грозном едва ли не всю федеральную группировку. Нападение на Ингушетию в июне 2004 года оказалось внезапным. Спецслужбы в тот момент, видимо, упустили подготовку этого нападения, — заявил Бицоев.

Эксперт отметил, что террористы заблокировали подразделения силовиков, окружив их места дислокации и лишив возможности взаимодействовать. Кроме того, многие из нападавших были в камуфляже, поэтому местные не могли их моментально идентифицировать. Этим, по мнению Бицоева, объясняется большое количество жертв теракта.

Ранее сотрудники МВД и ФСБ России задержали жителя Дагестана Казбека Анасова, подозреваемого в причастности к нападению банды Басаева на Буденновск 14 июня 1995 года. Тогда погибли 129 человек, ранения получили 317, а 1586 граждан захватили в заложники. Установлено, что Анасов в 1995 году добровольно вступил в состав банды и принимал активное участие в особо тяжких преступлениях.