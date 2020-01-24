https://static.news.ru/photo/797f7f86-3ec2-11ea-aebc-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила ООН составить «список исторических негодяев», которых ни в коем случае нельзя оправдывать. Политолог Александр Асафов поддержал её, отметив, что в некоторых местах потенциальных фигурантов этого списка превращают в героев.

Проблематика глубже, чем кажется на первый взгляд. Кажется, что достаточно указать подлецов типа Гитлера, и картина будет зафиксирована навсегда. Но сейчас мы переживаем определённую эрозию взгляда на историю, попытку её пересмотреть, — сказал в эфире радио Sputnik Асафов.

Он предположил, что Поклонская предлагает составить список вторых и третьих лиц — тех, кто так или иначе сотрудничал с нацистами, и чьими именами сейчас называют улицы, а их соучастие в преступлениях уходит на второй план.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин призвал всё мировое сообщество объединиться для борьбы с расизмом, антисемитизмом и искажением истории. Он подчеркнул, что делаются попытки исказить правду о Второй мировой войне и оправдать агрессоров и их сообщников. Оскверняются и разрушаются памятники воинам-освободителям, в ряде государств открыто продвигаются человеконенавистнические идеи расизма и антисемитизма и проводятся пронацистские марши. По словам президента, «такие вопиющие факты требуют ответа от всего мирового сообщества».