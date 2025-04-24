Почему Мурманск стал городом-героем: факты, которые вы могли не знать

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Празднование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне у мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны в Мурманске

Звание города-героя — высшая степень отличия за подвиги и стойкость во время Великой Отечественной войны. Его удостаивались города, на чью долю выпала героическая оборона от фашистов. Почему Мурманск стал городом-героем, какие факты об этом надо знать — рассказывает NEWS.ru.

Как в Мурманск пришла война

Представьте себе ситуацию. Вы живете за Полярным кругом. Ежедневно на ваш город сбрасывают сотни бомб. Практически весь он построен из дерева, и ваш дом, не пережив очередную бомбардировку, сгорел. Единственный выход — покинуть город и вырыть землянку. Это получается не везде: земля промерзает, кругом камень — спрятаться от снарядов негде. Но все равно каждое утро вы идете на работу в порт, где на вас снова летят бомбы.

Зимой — минус 15−20, но пронизывающий до костей ветер делает ситуацию куда хуже. Летом — полярный день, и даже ночью спрятаться от бомбардировок невозможно.

Это не сценарий фильма и не какой-то единичный случай. Так жил Мурманск почти три с половиной года — с июня 1941-го по октябрь 1944-го.

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29 июня 1941 года Советское информбюро сообщило, что фашистские войска вторглись на север страны. «Зильберфукс», «Серебряная лиса» — так называли гитлеровцы план наступления на Мурманск.

Немецко-финское командование рассчитывало захватить город буквально за три дня. Однако они превратились в годы простоя — противнику удалось пройти лишь восемь километров в направлении Мурманска, и то только в первый день неудавшегося наступления. Советские солдаты остановили в несколько раз превышающие силы врага в 50 км от города.

Фото: Евгений Халдей /РИА Новости Война в Заполярье. Братья-зенитчики Долговы в морском дозоре на одном из кораблей Северного флота

Почему фашисты хотели стереть Мурманск с лица земли

Когда гитлеровским войскам не удалось быстро захватить Мурманск, они решили его уничтожить. За время войны на город было совершено 792 налета и сброшено 185 тысяч снарядов. Соотношение количества бомб на квадратный километр было выше только в Сталинграде. Мурманск, большинство построек которого были из дерева, сгорел до основания в первые же месяцы войны.

Партизанское движение в этой части фронта воевало до изнеможения. Операции в тылу врага проходили не на советской, а на финской территории, поэтому никто не стал бы прятать партизан у себя в избе. Они уходили в тыл врага на недели, а то и на месяцы. Грузили рюкзаки провиантом и амуницией на 50 кг и отправлялись срывать операции противника. Ели по кусочку хлеба в день. До выхода из Мурманска человек мог весить 80 кг, а по возвращении — 45.

Мурманск оставался не только стратегически важным городом, но и ключевым источником рыбы. Рыбаки регулярно уходили в море на тех немногих судах, которые не были переделаны под военные нужды.

Животные также помогали солдатам. Оленьи упряжки доставляли грузы, использовались в разведке и подбирали раненых летчиков. Немецкие войска допустили очередную ошибку: они пригнали мулов в качестве транспорта. Можно только представить, что испытывали привыкшие к теплу животные, попав в Заполярье.

Фото: Евгений Халдей/РИА Новости Немецкие солдаты, взятые в плен советскими разведчиками в районе Петсамо. Северный флот.

Как фашистов отбросили от Мурманска

Мурманчанам пришлось ждать прекращения боевых действий дольше всех. «Десять ударов», десять наступательных операций в 1943 и 1944 годах, целью которых было выбить фашистов с советской земли. Лишь десятый, последний удар был нанесен по немецким войскам под Мурманском осенью 1944-го.

Всего за месяц противник был отброшен и лишен плацдарма, с которого угрожал Заполярью. Редуты и другие оборонительные сооружения, которые строили немцы на протяжении трех лет, не устояли против Советской армии. За годы войны она стала гораздо сильнее.

Мурманску присвоили звание города-героя в 1985 году. Однако последствия войны ощущались и в 1985-м, и в 2025 году. По сей день рядом с городом находят неразорвавшиеся снаряды.

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