Почему Ленинград стал городом-героем: факты, которые вы могли не знать

Фото: Михаил Куравлев /РИА Новости

Звание города-героя — высшая степень отличия за подвиги и стойкость во время Великой Отечественной войны. Его удостаивались города, на чью долю выпала героическая оборона от фашистов. Почему Ленинград стал городом-героем, какие факты надо знать — рассказывает NEWS.ru.

Как выживал Ленинград в блокаду

872 дня в кольце блокады. 125 грамм хлеба в сутки. Минус 30 за окном — и ничем обогреться. Город, где смерть стала обыденностью, а жизнь — ежедневным подвигом.

8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады. С юга — немецкие войска, с севера — финские. Единственным способом выбраться на Большую Землю оставалось Ладожское озеро. По ней прошла Дорога жизни, по которой доставлялся провиант и амуниция. Без нее город бы погиб. Но и с ней блокада стала чудовищным испытанием для жителей города.

Несмотря на проведенную эвакуацию, в Ленинграде осталось много людей, а запасы продовольствия стремительно таяли. Из-за бомбардировок часть продовольственных складов сгорела, а запасы еды в первую очередь шли фронту — для обеспечения боевых частей, солдат и офицеров. Затем — рабочим оборонных заводов и раненым в госпиталях. И только оставшаяся часть шла простым горожанам.

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Уже в ноябре 1941 года норма хлеба для рабочих составляла 250 граммов, а для служащих, иждивенцев и детей — всего 125 граммов. И этот паек было сложно назвать хлебом. Фактически это был суррогат, наполовину состоящий из целлюлозы, жмыха и опилок.

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском проспекте

Первая блокадная зима стала для ленинградцев самой страшной. Температура опускалась до минус 32 градусов. Отопления не было. Водопровод замерз. За водой ходили на Неву, на Фонтанку, на каналы, таскали ее ведрами из прорубей. И поход за водой тоже был сродни подвигу — под обстрелами и бомбежками, преодолевая страшный упадок сил.

На голодающих холод действует особенно губительно. Люди теряли сознание от истощения прямо на улицах, а упав, замерзали насмерть, не в силах подняться. Замерзали насмерть и в квартирах — никакого отопления не было. Трупы, завернутые в простыни, свозили на санках к братским могилам — кладбища не справлялись, отдельные могилы копать было просто некому. И даже пришедшее с весной тепло не успевало спасти крайне истощенных жителей города.

Одним из символов того ада, через который прошли ленинградцы, стал дневник девочки Тани Савичевой. Она начала его вести, когда ей было 11 лет. «Женя умерла 28 декабря... Бабушка умерла 25 января... Лека умер 17 марта... Дядя Вася умер 13 апреля... Дядя Леша умер 10 мая... Мама умерла 13 мая... Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Таня умрёт в 1944. Причины: «цинга, дистрофия, нервное истощение, слепота…»

Когда и как удалось снять блокаду Ленинграда

Но убивали не только голод и холод. Вплоть до 1944-го гитлеровцы не прекращали обстреливать и бомбить город. За это время по Ленинграду было выпущено более 150 тысяч снарядов, сброшено около 100 тысяч зажигательных бомб. Но город продолжал жить и бороться. Работали не только производства: в театрах случались спектакли, а школьные занятия переместили в подвалы, где при свете коптилок дети продолжали учёбу.

Фото: Давид Трахтенберг/РИА Новости После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий

Советские войска несколько раз пытались прорвать блокаду, и, наконец, в январе 1943 года это удалось. Бойцы Красной армии сумели пробить коридор вдоль берега Ладоги, оттеснив от него немцев. Коридор небольшой, шириной всего в восемь — одиннадцать километров. Он насквозь простреливался немецкой артиллерией. Но через него всего за 18 дней построили железную дорогу, по которой в Ленинград пошли поезда со снабжением.

Город вздохнул свободнее и еще год набирался сил — чтобы в январе 1944 года полностью снять блокаду и отбросить нацистов. 27 января 1944 года небо Ленинграда озарилось праздничным салютом.

Город выстоял. Ленинград победил. Но цена этой победы была страшной — только по официальным данным, более миллиона погибших. Город пережил самую страшную осаду в мировой истории, показав всему миру пример несгибаемой воли и мужества.

8 мая 1965 года Ленинграду было присвоено звание «город-герой».

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