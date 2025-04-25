Почему Киев стал городом-героем: факты, которые вы могли не знать

Фото: Яков Давидзон/РИА Новости

Звание города-героя — высшая степень отличия за подвиги и стойкость во время Великой Отечественной войны. Его удостаивались города, на чью долю выпала героическая оборона от фашистов. Почему Киев стал городом-героем, какие факты об этом надо знать — рассказывает NEWS.ru.

Какую судьбу Гитлер готовил для Украины

«Киев бомбили, нам объявили, что началася война...» Эта песня стала фоном начала боевых действий для древней столицы на Днепре. Киев одним из первых принял на себя удар ранним утром 22 июня 1941 года — немецкая авиация начала сбрасывать бомбы на спящий город. Уже утром местные заводы перешли в режим военного времени.

По плану Гитлера Украину хотели сделать одной из немецких колоний, а десятки миллионов жителей вывезти в Германию — фактически в качестве рабов. С первых дней войны Киев рассматривался как стратегически важный пункт. Пока берега реки Днепр прикрывала мощная группировка советских войск, немцы не могли развивать наступление ни на Крым, ни на Кавказ, ни на Москву.

Фото: Георгий Угринович/ТАСС Украинская ССР

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Как в Киеве сорвали блицкриг фашистских войск

В первые пару недель вторжения нацисты продвигались сравнительно легко и быстро, но в июле гитлеровская военная машина начала тормозить. Героическая оборона Киева фактически сорвала план блицкрига, заставив вермахт маневрировать силами с одного направления на другое и терять темп и драгоценное время.

Внешний оборонительный рубеж города состоял из укреплений киевского укрепрайона, многие из которых были построены еще в 1920–1930-е годы. Киевляне вышли на стройку. Ежедневно более 160 тысяч горожан возводили оборонительные объекты. Всего они соорудили три линии обороны, вырыли 25 км противотанковых рвов, оборудовали почти 700 пулеметных и пушечных дотов.

Гитлер велел взять Киев к 8 августа и провести на Крещатике парад. Однако этот приказ не был выполнен.

Что происходило в Киеве во время оккупации

10 августа начальник штаба группы армий «Юг» Георг фон Зоденштерн докладывал в Берлин: «Наши войска сильно измотаны и несут большие потери. Напряженное положение на северном фланге может быть облегчено только посредством перегруппировки частей и переброски новых сил». Северный фланг группы армий «Юг» в то время — это как раз Киев и его окрестности.

Фото: Игорь Костин/РИА Новости Оккупация Киева

Вопреки рекомендациям своих генералов, Гитлер перебросил силы от Москвы в сторону Киева. Немцам удалось форсировать Днепр севернее и южнее города и прорваться в тыл советских войск. К 16 сентября германские войска замкнули кольцо окружения вокруг киевской группировки. Город был обречен.

72 дня он держал оборону, изматывая силы противника и выигрывая драгоценное время для эвакуации людей и предприятий в тыл. Оккупация продлилась 778 дней. Два с лишним года враги совершали зверства, которые с трудом поддаются осмыслению. Бабий Яр — урочище в Киеве — стал местом расстрела населения, в первую очередь евреев. Только здесь, по разным оценкам, было убито до 150 тысяч человек.

Несмотря на оккупацию, в Киеве оставалось подполье. Из-за предательства большая его часть была разгромлена гестаповцами. Часть подпольщиков успела уйти из города и организовать партизанские отряды в лесах. Они проводили диверсии и нападения на немцев вплоть до возвращения Красной армии в ноябре 1943 года и участвовали в освобождении Киева.

Учитывая массовый героизм киевлян при защите и освобождении города, 1 мая 1945 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Киеву звание города-героя.

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