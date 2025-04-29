Почему Брест стал городом-героем: факты, которые вы могли не знать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Монумент «Жажда», посвященный мужеству защитников Брестской крепости

Звание города-героя — высшая степень отличия за подвиги и стойкость во время Великой Отечественной войны. Его удостаивались города, на чью долю выпала героическая оборона от фашистов. Почему Брест стал городом-героем, какие факты надо знать — рассказывает NEWS.ru.

Как гитлеровцы атаковали Брест

Ранним утром 22 июня 1941 года, когда немецкие войска перешли границу СССР, Брестская крепость оказалась на острие удара. В 04:15 по крепости был открыт шквальный артиллерийский огонь, а затем в атаку пошли пехотные части вермахта. Немцы рассчитывали взять цитадель за несколько часов, но вместо этого столкнулись с яростным сопротивлением, которое продолжалось не дни, а недели.

Когда говорят о защитниках Брестской крепости, чаще всего вспоминают солдат и офицеров. Но в цитадели в момент нападения находились сотни женщин и детей — семьи военнослужащих, жившие в гарнизоне. Их судьба — одна из самых трагических страниц обороны.

В воскресное утро многие женщины еще спали, когда начался обстрел. Первые снаряды ударили по жилым домам командного состава — самые страшные потери были там. Жены офицеров пытались спасти детей, вытаскивая их из горящих квартир. Некоторые ребята, проснувшись от взрывов, бежали к реке, где позже попали в плен.

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Почему Брестская крепость стала эмблемой героизма

Крепость не была подготовлена к обороне: многие части находились в казармах, а основные силы Красной Армии располагались за ее пределами. Однако гарнизон, застигнутый врасплох, не дрогнул. Отрезанные от внешнего мира, без воды, продовольствия и связи, защитники превратили руины в неприступную твердыню. «Умрем, но не сдадимся!» — такая незамысловатая, но безгранично трагичная тактика обороны была выбрана советскими воинами. Это надпись на стене стала немым свидетелем героизма.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Брестская крепость

Брестская крепость стала символом неожиданного для немцев упорства. Её защитники действовали в условиях полного окружения, используя подвалы и казематы как опорные пункты. Они переходили в контратаки малыми группами, сковывавшие превосходящие силы врага. Когда закончились боеприпасы, стали использовать самодельные гранаты и трофейное оружие.

Отдельные бойцы держались до конца июля — почти месяц после падения фронта. Немцы применяли огнеметы, газы и динамит, чтобы выкурить защитников из подземелий. Хотя битва продолжалась месяц, до июля 1941-го, по немецким донесениям, в апреле 1942 года в крепости был схвачен последний боец — истощенный, но не сложивший оружия.

Около двух тысяч советских бойцов сражались целый месяц против 20 тысяч немцев. Почти все защитники погибли или попали в плен — выжили единицы.

Долгое время оборона Брестской крепости оставалась малоизвестным эпизодом — слишком мало было выживших. Но в 1957 году писатель Сергей Смирнов восстановил хронологию событий, а в 1965-м крепости присвоили звание крепости-героя.

Сегодня мемориал с «Мужеством» и «Жаждой» (символ солдат, пытавшихся добыть воду под огнем) напоминает, что в Брестской крепости началась война. Здесь впервые поняли, что СССР не сломить.

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