Археологи сумели доказать важную историческую деталь о гладиаторах PO: в Йорке нашли скелет гладиатора со следами борьбы с хищником

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Археологи обнаружили первое материальное доказательство боев гладиаторов с дикими животными, сообщает журнал PLOS ONE. Эти события были описаны еще в римских хрониках и произведениях искусства. В ходе раскопок древнеримского захоронения в Йорке ученые нашли скелет мужчины со следами зубов крупного хищника, вероятно, льва.

Анализ останков показал, что погибший мог быть гладиатором, специализировавшимся на боях с животными, говорится в публикации журнала. На костях сохранились признаки хронических перегрузок и воспалительных процессов. После смерти мужчину, вероятно, обезглавили, что соответствовало римским традициям и могло рассматриваться как акт милосердия.

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