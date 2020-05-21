Первые американцы оказались «коренными» сибиряками

https://static.news.ru/photo/8ff850fc-9b75-11ea-8cf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geophoto / Dmitiriy Bartosh/Global Look Press

Генетики исследовали останки древних охотников-собирателей в районе озера Байкал. Учёные обнаружили связь первобытных людей не только с сородичами в Евразии, но и с первыми обитателями Америки.

Специалисты смогли провести анализы благодаря большому количеству археологических свидетельств. Племена жили около водоёма в эпоху верхнего палеолита, говорится в материале журнала Cell.

В проекте приняли участие сотрудники отдела археогенетики Института науки о человеческой истории имени Макса Планка. Они секвенировали 19 геномов человека из района озера Байкал.

Кроме того, генетики обнаружили следы Yersinia pestis — возбудителя чумы — в останках древних людей. Авторы планируют отдельно исследовать характер эпидемии заболевания в бронзовом веке, когда в Евразии формировались культурные связи между народами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генетики из Гарвардского университета обнаружили мутацию в ДНК, которая приводит к низкому росту человека. Открытие удалось сделать благодаря широкомасштабному исследованию в Перу, где средний рост жителей составляет 159 сантиметров.