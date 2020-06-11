15 мая 1935 года открылась первая линия Московского метрополитена и началось регулярное движение четырёхвагонных поездов. Пусковой комплекс включал в себя 11,2 км трассы, 13 станций и 12 составов. Первая очередь подземки была построена за три с половиной года. Она шла от станции «Сокольники» до «Парка культуры» с ответвлением на «Смоленскую». Как строили и открывали московскую подземку — в галерее NEWS.ru.

В то время появился и логотип — заглавная буква «М» в связке с надписью «Метро». Стоимость проездного билета составляла 50 копеек. Первоначально метрополитен столицы носил имя Лазаря Кагановича. В 1937...