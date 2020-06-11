11 июня исполняется 110 лет со дня рождения французского исследователя Мирового океана, режиссёра, фотографа, изобретателя Жак-Ива Кусто. Всемирную известность ему принесли морские экспедиции, в ходе которых он начал применять цветную подводную киносъёмку.
В 1943 году Жак-Ив Кусто вместе с инженером Эмилем Ганьяном изобрёл акваланг. В дальнейшем он создавал аппараты для погружения на морские глубины, различные типы подводного снаряжения, системы освещения. Жак-Ив Кусто — автор около 50 книг и десятков фильмов о подводном мире, флоре и фауне. Этот выдающийся путешественник был удостоен множества премий и наград, включая три «Оскара» за документальные картины, Международную экологическую премию и орден Почётного легиона. О жизненном пути знаменитого француза — в галерее NEWS.ru.
Жак-Ив Кусто, 1948 год
Wikimedia
Подводный аппарат SP-350 Denise, известный как «ныряющее блюдце», создан Жак-Ивом Кусто и инженером Жеаном Молларом во Французском центре подводных исследований
Wikimedia
Жак-Ив Кусто, 1975 год
AP/TASS
Президент США Д. Ф. Кеннеди вручает капитану Кусто Золотую медаль Национального географического общества. Белый дом, Вашингтон, 19 апреля 1961 года
Wikimedia
Жак-Ив Кусто у чертежа станции «Преконтинент-3», 1964 год
AP/TASS
Жак-Ив Кусто, 1980 год
imago stock&people/Global Look Press
Жак-Ив Кусто, Афины, 1983 год
Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Жак-Ив Кусто у отремонтированного судна «Калипсо» в Майами, 1986 год
Craig Lovell/Global Look Press
Историческая почтовая марка, Жак-Ив Кусто, 1985 год, Румыния
H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press
Подводная лодка Жак-Ива Кусто в Монако у океанографического музея
Wikimedia
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