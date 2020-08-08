На Украине археологи вытащили из реки редкую лодку

https://static.news.ru/photo/4ec8c0d0-d987-11ea-8440-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/zhtic

Лодку, созданную древлянами, обнаружили в Житомирской области Украины.

Археологи вытащили из реки Уборть возле села Хочино Олевского района региона практически целое деревянное судно. Девятиметровая лодка сделана из соснового ствола. Древляне использовали её для переброски военной силы или торговых перевозок. В неё вмещалось семь человек. Редкую находку отправили в краеведческий музей Олевска.

Эксперты предположили, что лодка могла перевернуться и затонуть или на неё могли напасть.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в центральной Монголии обнаружены руины так называемого города драконов, или города Лунчэн, столицы империи древнего кочевого народа хунну. Об этом сообщил руководитель монгольской группы археологических исследований, доцент кафедры археологии в Улан-Баторском государственном университете Тумур-Очирын Идэрхангай.