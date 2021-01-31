Митрополит Тихон предупредил о разрушительных последствиях революций

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Все революции, особенно в России, происходят примерно одинаково и так же одинаково заканчиваются. Поэтому строить иллюзии не надо, полагает глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Так в эфире телеканала «Россия 1» он прокомментировал исторические уроки февральской революции 1917 года, о которых сказано в его документальном фильме «Гибель империи. Византийский урок».

Как напомнил автор ленты, начало революционных событий в Петрограде ознаменовалось тем, что первыми, кого вывели на улицы, стали женщины и дети. После искусственного, на его взгляд, дефицита хлеба, начались погромы булочных, «демонстрации, забастовки, призывы к свержению верховной власти, которая была объявлена темной силой, абсолютно неспособной руководить».

Как только вот эти вот люди взяли власть, то те самые, самые рукопожатные, честные, прекрасные, желанные всем обществом, на которых чуть ли не молились, <...> они в пять месяцев обрушили страну, разрушили фронт, разрушили экономику. Оказалось, что управлять Россией не такая уж простая задача, — сказал митрополит Тихон.

Он отметил, что общество само виновато в разрушении Российской империи, которая, по его словам, к тому времени была «четвёртой, пятой экономикой в мире», выигрывала в Первой мировой войне и готовилась к весенне-летнему наступлению.

К краху привело предательство страны интеллигенцией, промышленными, военными и политическими элитами, высказал свою позицию представитель Русской православной церкви.

Фильм «Гибель империи. Византийский урок» впервые был показан по российскому ТВ в 2008 году.

Ранее NEWS.ru писал, что российский рубль подешевел более чем в тысячу раз с 1913 года — последнего мирного периода перед Первой мировой войной, революциями 1917 года и последующим большевистским режимом, который переформатировал всю российскую экономику. В однорублёвой монете того времени было 18 граммов серебра пробы 900/1000. Сейчас грамм этого металла стоит около 60 рублей, то есть стоимость серебра в монете составляла бы 1080 рублей.

Впрочем, и в 1913 году средняя зарплата занятых в промышленности в России составляла 24,2 рубля — ниже, чем в других государствах: в Великобритании она была эквивалентна 61 рублю, в Германии — 57 рублям, в США — 112 рублям, во Франции — 41 рублю.