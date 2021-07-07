МИД Венгрии назвал венгров самым коренным народом Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что самым коренным народом Украины являются венгры. Об этом он заявил в интервью изданию «Известия». Он отметил, что это может быть небольшим преувеличением, но тем не менее венгерский народ живёт на данной территории на протяжении многих веков.

Также министр рассказал, что есть этнические венгры, которые на протяжении многих лет проживая в одних и тех же городах, были гражданами пяти разных государств — СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии.

Я не могу представить на Украине более коренного народа, чем венгры. <...> Так или иначе венгров в число коренных народов не включили, хотя это могло бы решить нынешнюю ситуацию, — сказал он, комментируя принятый на Украине закон о коренных народах.

Сийярто посетовал, что бесконечные переговоры с коллегой Дмитрием Кулебой ни к чему так и не привели. Договориться не удалось. Он также подчеркнул, что, несмотря на закон, коренные национальные меньшинства имеют те же права, которые были у венгров до всех законодательных изменений.

Верховная Рада 1 июля приняла закон, внесённый главой Украины Владимиром Зеленским: коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны.

При этом венгерский закон против пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних в Евросоюзе ранее назвали «отвратительным». Брюссель предложил ввести санкции против Будапешта.