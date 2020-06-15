Мединский рассказал, почему парад в 1945 году принимал Жуков, а не Сталин

https://static.news.ru/photo/64b61ec2-af13-11ea-9ec2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин не принимал Парад Победы 24 июня 1945 года, так как не был кавалеристом. В то время маршал СССР был уже немолод и неуверенно держался в седле, рассказал председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Именно поэтому, по его словам, парад принимал маршал Георгий Жуков.

По традиции один военачальник парад принимает, другой им командует. Принимал парад маршал [Георгий] Жуков, а командовал — маршал [Константин] Рокоссовский. Они оба кавалеристы, еще с Первой мировой войны, оба — Георгиевские кавалеры, блестяще державшиеся в седле, — цитирует Мединского ТАСС.

Он отметил, что вокруг того, почему парад не принимал Сталин, ходит много легенд, однако подчеркнул: никаких теорий заговора нет.

По схожим исключительно обыденным причинам на первом параде в Москве не пронесли и Знамя Победы, водружённое над Рейхстагом Мелитоном Кантарией, Михаилом Егоровым и Алексеем Берестом. Предполагалось, что нести стяг будут именно они. Знамя даже доставили спецбортом в Москву за несколько дней до парада. Однако «со строевым шагом у них было совсем тяжело, а один из знаменосцев был ранен пять раз и страшно хромал», напомнил Мединский.

При этом он отметил, что тогда этому «не придавали такого сакрального значения», это было лишь одно из многочисленных знамён, водружённых над Рейхстагом. Впервые оно появилось на параде Победы лишь 20 лет спустя — в 1965 году. Его пронесли Егоров и Кантария, уже будучи ветеранами.

Ещё одной легендой стало участие в параде собаки минно-разыскной службы по кличке Джульбарс, которую якобы несли на личной шинели Сталина. Это была одна из самых прославленных служебных овчарок Красной армии, которая спасла тысячи жизней, обнаружив 7,5 тысячи мин.

Это очень красивая история. <...> История романтичная, но не соответствующая действительности: Джульбарс участия в параде не принимал, он был очень больной и раненый, но два батальона кинологов были на самом деле, — рассказал Мединский.

Глава РВИО назвал парад 24 июня 1945 года — триумфом, апогеем и вершиной могущества нашей страны. При этом, подчеркнул он, СССР не тянул «одеяло Победы» на себя. Жуков, приветствуя у стен Мавзолея участников парада, отдельно подчеркнул, что эта победа была достигнута общими усилиями Советского Союза и союзников — США и Великобритании.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад на Красной площади впервые с 1945 года был перенесён с 9 мая на более поздний срок. В конце мая президент Владимир Путин объявил, что торжества состоятся 24 июня — в историческую дату Парада победителей в 1945 году. При этом воздушная часть празднования, которая всё-таки была проведена в День Победы, состоится повторно.

Как писал NEWS.ru ранее, в российской столице уже возобновились репетиции шествия. Однако несмотря на отменённый режим самоизоляции, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал горожанам во время проведения парада Победы оставаться дома.