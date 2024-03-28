Историк оценил слухи о сексуальных утехах главы НКВД Берии Историк Шубин: слухи о сексуальных утехах Берии сильно преувеличены

Фото: Russian Look/Global Look Press

Лаврентий Берия

Многие мифы о главе НКВД Лаврентии Берии зародились в ходе следствия по его делу в 1953 году, заявил NEWS.ru доктор исторических наук Александр Шубин. Он отметил, что опальному наркому тогда приписывалось много лишнего, в том числе и по сексуальной части. По его словам, эти слухи были сильно преувеличенными.

Все эти обвинения подробно расследовались, и выяснилось, что никто никого на улицах не хватал. Берия вел, можно сказать, неупорядоченный сексуальный образ жизни, но у него были богатые возможности мотивировать своих любовниц, их совсем не нужно было принуждать. Но когда во время следствия над ним этим женщинам объяснили, что нужно показать его сексуальным маньяком, они так и написали, — объяснил Шубин.

В начале марта, воспользовавшись датой некруглой годовщины со дня смерти Иосифа Сталина, глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что партия обратилась в Генпрокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина. Они попросили вновь провести экспертизы на предмет того, не был ли отравлен советский диктатор.

Малинкович также заявил, что представители партии возложат цветы к бюсту Сталина. В предыдущую годовщину смерти руководителя СССР советник директора Федеральной службы охраны РФ доктор исторических наук Сергей Девятов подчеркивал, что версия об отравлении Иосифа Сталина «не имеет основы для существования».