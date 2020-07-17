Историк объяснил версию СК о захоронениях царской семьи Романовых

https://static.news.ru/photo/830e8682-c81a-11ea-a275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boasson and Eggler/wikipedia.com

Предположение Следственного комитета о наличии других захоронений царской семьи Романовых, помимо известного, оправдано и имеет под собой основания. Об этом заявил историк Виталий Шитов.

Он напомнил: базовая версия о том, что останки были уничтожены серной кислотой и сожжены, принадлежит следователю Николаю Соколову, который разбирался в обстоятельствах гибели царской семьи вскоре после трагедии. Именно этим тот в своё время объяснил невозможность обнаружить тела.

По словам Шитова, во время расследования неподалёку от места захоронения Соколов нашёл остатки костра и кости, которые записал в качестве вещественных доказательств. Несмотря на предположения о том, что они принадлежат животным, следователь якобы планировал провести дальнейшую экспертизу. Однако, уверен историк, на самом деле тот не собирался её делать, так как знал: Романовых там не сжигали.

Потом, в 1920 году в Париже, он написал докладную записку вдовствующей императрице Марии Фёдоровне, и не придумал ничего лучше, чем сказать, что тела не нашли и, скорее всего, они были сожжены. Поскольку никаких исследований не проводилось потом, эта версия укрепилась, — объяснил Шитов изданию URA.ru.

Вместе с тем, он не исключил, что для уничтожения тел действительно использовали серную кислоту. Историк отметил, что кувшины были найдены в доме Ипатьева, где произошёл расстрел царской семьи, а осколки — на поверхности рядом с местом захоронения.

Царская семья была расстреляна 102 года назад в ночь на 17 июля. Дело о гибели семьи Романовых было возобновлено в 2015 году. С этого момента было назначено более 35 судмедэкспертиз.

Историк Виталий Шитов среди прочего известен тем, что в июле 2007 года с группой единомышленников обнаружил останки царевича Алексея и великой княжны Марии неподалёку от найденного в 1979 году места захоронения остальных девяти расстрелянных. Он считает, необходимо тщательно проверить всю местность в округе.

Как писал NEWS.ru, старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова рассказала, что ведомство допускает наличие других захоронений семьи Романовых кроме найденного в 1979 году под Екатеринбургом. На это указывает малое количество найденных костных фрагментов.

Она также поведала об итогах следственного эксперимента, который опроверг версию о том, что тела убитых были уничтожены с использованием кислоты и огня. По её словам, нанесение на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляет процесс их последующего сожжения.