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Пограничный наряд отделения в селе Беляши (Джазатор), Республика Алтай, в дозоре патрулирует участок границы с Монголией. 2013 г.
История

Границы под ключ: подвиги российских пограничников

14:04, 28 мая 2021
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
NEWS.ru

Для России, а тем более для СССР, понятие и реальность государственной границы были значимы едва ли не больше, чем для любой другой страны. Поэтому история российской пограничной службы полна подвигов. Среди наиболее известных — это стойкость советских пограничников в первые дни войны 1941 года, безопасность советских границ в Азии и на Кавказе, служба в суровых условиях Арктики. В СССР и России пограничники всегда были на особом счету. Не случайно они являются частью системы ФСБ, а в советское время — КГБ. А в мае 1918 года в Главное управление пограничной охраны РСФСР практически в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса пограничной стражи, охранявшего рубежи Российской империи. Именно такая преемственность позволяет сохранять боевой дух и порядок на границе, ключ от которой в надёжных руках. А для всех остальных — граница на замке.

Советские пограничники во время боёв в ходе советско-японского конфликта в районе озера Хасан. 1938 г.

ТАСС

Брестская крепость первая встретила врага 22 июня 1941 г. (Современное фото)

brestfortressby/instagram.com

Пограничники охраняют государственную границу. 1966 г.

Эдуард Песов/РИА Новости

Пограничники преследуют нарушителя. 1966 г.

Г.Бибик/РИА Новости

Младший сержант Юрий Бабанский взял на себя командование в бою с китайцами на острове Даманский после гибели старшего лейтенанта Стрельникова. 1969 г.

Г.Бибик/РИА Новости

Пограничная застава Хоргос на советско-китайской границе. 1984 г.

Юрий Куйдин/РИА Новости

Камчатский пограничный округ. 1987 г.

Вайнштейн Игорь/Фотохроника ТАСС

Задержание нарушителя на таджикско-афганской границе. 1992 г.

Власов Олег/Фотохроника ТАСС

Бойцы 12-й заставы Московского погранотряда на наблюдательном пункте на таджикско-афганской границе. 1995 г.

Семиряга/РИА Новости

Таджикистан. Перестрелка между российскими пограничниками и мелкими группами боевиков на участке Калайхумбского погранотряда. 1996 г.

Жуков Сергей/Фотохроника ТАСС

Пограничная застава в районе дагестанского села Хушет. 2007 г.

Тимур Абдуллаев/РИА Новости

Один из российских пограничников во время охраны границы у моста через реку Ингури. 2009 г.

Валерий Матыцин/ТАСС

Дозор пограничников в пограничной зоне у села Усть-Кокса (Республика Алтай). 2013 г.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Пограничник на погранзаставе Нагурское, расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 2010 г.

Владимир Баранов/РИА Новости

Пограничная зона в Ханкайском районе Приморского края. 2019 г.

Юрий Смитюк/ТАСС

Пограничный наряд отделения в селе Беляши (Джазатор), Республика Алтай, в дозоре патрулирует участок границы с Монголией. 2013 г.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Пограничная застава Яковлевка в Калининградской области. 2019 г.

Виталий Невар/ТАСС

Показательные выступления сотрудников береговой охраны пограничной службы ФСБ России. 2019 г.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

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