Границы под ключ: подвиги российских пограничников

Для России, а тем более для СССР, понятие и реальность государственной границы были значимы едва ли не больше, чем для любой другой страны. Поэтому история российской пограничной службы полна подвигов. Среди наиболее известных — это стойкость советских пограничников в первые дни войны 1941 года, безопасность советских границ в Азии и на Кавказе, служба в суровых условиях Арктики. В СССР и России пограничники всегда были на особом счету. Не случайно они являются частью системы ФСБ, а в советское время — КГБ. А в мае 1918 года в Главное управление пограничной охраны РСФСР практически в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса пограничной стражи, охранявшего рубежи Российской империи. Именно такая преемственность позволяет сохранять боевой дух и порядок на границе, ключ от которой в надёжных руках. А для всех остальных — граница на замке.
Советские пограничники во время боёв в ходе советско-японского конфликта в районе озера Хасан. 1938 г.
ТАСС
Брестская крепость первая встретила врага 22 июня 1941 г. (Современное фото)
brestfortressby/instagram.com
Пограничники охраняют государственную границу. 1966 г.
Эдуард Песов/РИА Новости
Пограничники преследуют нарушителя. 1966 г.
Г.Бибик/РИА Новости
Младший сержант Юрий Бабанский взял на себя командование в бою с китайцами на острове Даманский после гибели старшего лейтенанта Стрельникова. 1969 г.
Г.Бибик/РИА Новости
Пограничная застава Хоргос на советско-китайской границе. 1984 г.
Юрий Куйдин/РИА Новости
Камчатский пограничный округ. 1987 г.
Вайнштейн Игорь/Фотохроника ТАСС
Задержание нарушителя на таджикско-афганской границе. 1992 г.
Власов Олег/Фотохроника ТАСС
Бойцы 12-й заставы Московского погранотряда на наблюдательном пункте на таджикско-афганской границе. 1995 г.
Семиряга/РИА Новости
Таджикистан. Перестрелка между российскими пограничниками и мелкими группами боевиков на участке Калайхумбского погранотряда. 1996 г.
Жуков Сергей/Фотохроника ТАСС
Пограничная застава в районе дагестанского села Хушет. 2007 г.
Тимур Абдуллаев/РИА Новости
Один из российских пограничников во время охраны границы у моста через реку Ингури. 2009 г.
Валерий Матыцин/ТАСС
Дозор пограничников в пограничной зоне у села Усть-Кокса (Республика Алтай). 2013 г.
Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Пограничник на погранзаставе Нагурское, расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. 2010 г.
Владимир Баранов/РИА Новости
Пограничная зона в Ханкайском районе Приморского края. 2019 г.
Юрий Смитюк/ТАСС
Пограничный наряд отделения в селе Беляши (Джазатор), Республика Алтай, в дозоре патрулирует участок границы с Монголией. 2013 г.
Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Пограничная застава Яковлевка в Калининградской области. 2019 г.
Виталий Невар/ТАСС
Показательные выступления сотрудников береговой охраны пограничной службы ФСБ России. 2019 г.
Дмитрий Рогулин/ТАСС