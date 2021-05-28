Границы под ключ: подвиги российских пограничников

4 мая исполнилось 140 лет со дня рождения Александра Керенского — адвоката, эсера, депутата царской Госдумы, короткое время между июлем и октябрём 1917-го занимавшего пост председателя Временного российского правительства. Этот почти забытый исторический персонаж стал одним из первых руководителей республиканской России. Хотя он и сконцентрировал в своих руках диктаторские полномочия, это ему мало помогло — «красная буря» смела его, оставив в напоминание комичный сюжет о бегстве из Петрограда якобы в женской одежде, хотя сам юбиляр это и отрицал.

Как напоминает публицист Дмитрий Костенко, будучи ещё безвестным адвокатом, Керенский предлагал себя боевой организации партии эсеров в качестве исполнителя терактов. В качестве депутата Госдумы он принял участие в парламентской комиссии...