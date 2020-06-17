Готовность Горбачёва отдать Карелию Финляндии назвали выдумкой

https://static.news.ru/photo/28767fa4-b087-11ea-bb25-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Президент СССР Михаил Горбачёв никогда не допускал вероятность того, что Карелия будет передана Финляндии. Никаких переговоров об этом не планировалось, заявил руководитель пресс-службы «Горбачёв-фонда» Павел Палажченко.

Он назвал недостоверной информацию, озвученную в книге бывшего эксперта МИД Финляндии, доктора политологии и писателя-документалиста Юкки Сеппинена.

Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей, — цитирует Палажченко РИА Новости.

Корни появления такой фальшивки, по его мнению, следует искать в претензиях Сеппинена к экс-президенту Финляндии Мауно Койвисто. Таким заявлением автор книги пытался скомпрометировать политика, уверен представитель фонда.

Изложенную теорию Палажченко назвал «абсолютно безответственным разговором». Дело в том, что все переговоры глав СССР и Финляндии записывались, пояснил он. Стенограммы открыты историкам и всем, кого интересует вопрос взаимоотношений двух стран.

В своей книге, как писал NEWS.ru, Сеппинен утверждает, что летом 1990 года, когда политбюро ЦК КПСС решило согласиться на независимость республик Прибалтики, рассматривалась и возможность передачи финской стороне Карелии. Якобы у СССР не было ресурсов на восстановление Выборга. Однако этого якобы не случилось из-за позиции президента Финляндии.