Госдума напомнит миру о Российской империи

По имеющейся информации, в ближайшие дни наш парламент может выступить с историческим заявлением по поводу трёхсотлетия Российской империи. Правда, Пётр Великий провозгласил себя императором, то есть правителем суверенным, по новому стилю 2 ноября 1721 года. Но, видимо, пока вариант текста путешествовал по комитетам, в частности рассматривался в комитете по госстроительству, пока собрали все нужные автографы, сама дата и прошла. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Действительно, в 2013 году немало было разговоров о широких празднованиях трёхсотлетия Дома Романовых, но торжества по такому случаю так и не состоялись, хотя среди наших деятелей хватает показных монархистов. Впрочем, наделавшая недавно много шума в Санкт-Петербурге почти шутовская свадьба Георгия Гогенцоллерна, правнука лишённого права престолонаследия двоюродного брата Николая II, выставила генетических наследников императорской семьи совсем уж в невыгодном свете.

Но империя — это не только венценосные особы, но и соответствующие институты и рычаги управления. И само обращение к парламентам мира от имени Госдумы по случаю такой государственной годовщины явно будет призвано показать широкую во времени преемственность нынешней российской государственности. Мол, на протяжении веков Россия оставалась сама собой, преодолевала трудности, осваивала новые земли, открывала многим народам путь к новым вершинам просвещения и цивилизованности, при этом не разрушая их традиционного уклада. Вот и современная Россия, пройдя сквозь немалые исторические испытания, сохраняет многие установки и моральные ценности, заложенные ещё 300 лет назад.

Куров Александр/ТАСС

Что греха таить. Очень долго мы жили, что называется, с обрубленной историей, которая вела свой отсчёт от «великого октября». Даже годовщины создания, скажем, МВД или военной разведки связывали с их переустройством уже при большевиках, хотя мозговыми центрами в них оставались ещё старые царские спецы. Ранее экс-глава управления нелегальной разведки, генерал-майор Юрий Дроздов говорил о том, что даже великий писатель Иван Тургенев работал во Франции на императорские спецслужбы. Мы живем уже в другой реальности.

К тому же сам термин «имперский» (например, имперское сознание) долгое время нёс в себе крайне отрицательную окраску и был как бы антонимом новым демократическим реалиям с их «берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». А ныне куда ни глянь: или императорский фарфор, или императорский балет. Слово стало, наоборот, синонимом чего-то традиционного, устоявшегося, качественного, проверенного временем.

Конечно, империя Петра — это не только «окно в Европу», гром побед, выход к морям и создание флота. Это и тяжёлая бюрократическая надстройка, традиции которой пережили все эпохи и социально-политические системы. И две тысячи личных указов императора на все случаи жизни, хотя тогда о «сумасшедшим принтере» никто и не слыхивал. И налог на бороды, который сейчас вряд ли многим понравился бы.

Но импульс того рывка жив, и готовность строить в Сибири новые города-миллионники явно напоминает казавшееся тогда безумным решение построить среди болот новую столицу. А нынешний Санкт-Петербург, некогда символ империи, теперь туристическая витрина новой России, помнящей о своих корнях.