Разведчик оценил роль Горбачева в период развала ОВД Генерал СВР Решетников: при смене Горбачева судьба ОВД бы не изменилась

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global look Press

Михаил Горбачев

Внешняя разведка СССР пыталась предупредить политиков о распаде Организации Варшавского договора (ОВД) и объединении Германии, однако к ней не прислушивались, рассказал NEWS.ru генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников. По его словам, у разведчиков сложилось впечатление, что руководство решило «сдать» социализм без сопротивления.

Позиция разведки, которая готовила аналитику для руководства, была следующая: все идет к распаду Варшавского договора и объединению Германии. Но наши голоса тонули в представлениях политиков о судьбах стран социализма. Я и мои коллеги пришли к выводу, что наверху уже было принято решение все сдавать без сопротивления, — заявил Решетников.

Генерал добавил, что если бы Горбачев был смещен, а на его пост назначили бы, к примеру, Лигачева, то ничего бы не изменилось.

Может быть, мы только более достойно отнеслись к друзьям по социализму, — заключил Решетников.

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