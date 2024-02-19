Разведчик объяснил, почему социализм проиграл капитализму Генерал СВР Решетников: социализм уничтожил мотивацию лучше работать

Фото: Валентин Мастюков, Валентин Черединцев/ТАСС

Социализм проиграл капитализму, так как уничтожил мотивацию лучше работать, рассказал NEWS.ru генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников. По его словам, в странах соцлагеря были предприняты попытки вернуть мотивацию работать через социалистические соревнования.

Мы убрали у человека мотивацию лучше работать, чтобы лучше жить, убрали частную собственность. А как тогда добиться конкуренции и стремления человека к чему-то новому? Потом пытались вернуть эту мотивацию через какие-то социалистические соревнования ударников коммунистического труда и т.д., — заявил Решетников.

Генерал добавил, что отставание от Запада в материальном плане привело к копированию западных практик и отказу от социалистической системы.

Мы увлеклись идейными моментами, забыв о материальной стороне жизни. Вот и отстали очень сильно. А потом решили перейти на другие принципы, для этого пришлось отказываться от социалистической системы. Перешли к тупому копированию западных и совсем разбили свой поезд, — сказал Решетников.

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