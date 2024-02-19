Генерал СВР назвал три причины распада ГДР Генерал СВР Решетников: одной из причин распада ГДР стал кризис социализма

Фото: Peter Homann, via imago-images.de/Global Look Press

Ситуация в социалистических странах, в частности ГДР, перед моментом их распада была сложной, рассказал NEWS.ru генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников. По его словам, одной из основных причин произошедшего стал кризис социалистической системы, которая сильно уступала западной.

Ситуация была сложной не только в ГДР, но и в других соцстранах. Лично я выделяю три причины. Одной из них может быть кризис социалистической системы, которая проигрывала западной на определенных направлениях. Во-вторых, у ГДР рядом была процветающая ФРГ, идеи объединения были сильны. В-третьих, добровольное прекращение сопротивления и сдача соцлагеря, в том числе и той части немцев, которые приняли социалистическую систему, — заявил Решетников.

По его словам, хотя ГДР сохраняла определенное ядро, которое могло еще продолжать жизнь этого государства, там также были сильны и идеи немецкого единства, особенно среди молодежи.

Позиция разведки, которая готовила аналитику для руководства, была следующая: всё идет к распаду Варшавского договора и объединению Германии, — сказал Решетников.

Ранее вышла первая серия нового российского сериала «ГДР». Съемки проходили на территории России, Белоруссии и Турции. Картина посвящена противостоянию спецслужб нескольких стран мира в ГДР 1989 года. Режиссером стал Сергей Попов, известный благодаря фильмам и сериалам «Мосгаз. Дело № 8: Западня», «Дорога на Берлин», «Кунгур».