ФСБ: японцы в 1945-м застрелили русских, которых не успели убить биооружием

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) рассекретила исторические документы о том, как японские спецслужбы после капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года расстреляли нескольких советских граждан. Об этом сообщило РИА Новости.

Японцы расстреляли тех граждан СССР, которых собирались передать из концентрационного лагеря «Хогоин» в спецотряд 731 для опытов с бактериологическим оружием, но не успели. Некоторых советских военнопленных умерщвляли смертельными уколами.

Спецотряд 731 располагался на окраине Харбина. Он известен исследованиями биологического оружия. Бойцы проводили опыты на живых людях. Часто они были бесчеловечными, их цель, например, было установление количества времени, которое человек может прожить под воздействием разных факторов — высушивание, лишение пищи, лишение воды, обмораживание, воздействие кипятком, электротоком, вивисекция и другое.

Место дислокации 731-го отряда японской армии, испытывавшего биологическое оружие на людях. 松岡明芳 / Wikimedia

20 августа 1945 года завершилась Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии​​​. Именно в этом районе были рассредоточены основные объекты по разработке бактериологического оружия. Япония планировала применить свои наработки для развязывания новой войны — биологической.

Среди архивных материалов, опубликованных ФСБ, есть в том числе трофейные — это протоколы допросов начальника концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы и прочие.

Ранее ФСБ рассекретила документы, согласно которым Япония планировала применить «чумную бомбу» во время Второй мировой войны в 1944 году. Это устройство было названо именем генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731.