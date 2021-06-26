Финский магнат хотел купить АЭС у СССР: секретный архив Росатома

Финский магнат Юусо Валден во времена Никиты Хрущёва обратился к СССР с предложением купить АЭС. Об этом говорится в рассекреченных архивных документах Росатома.

Валдену электростанция была нужна для его лесопромышленной компании United Paper Mills.

Директор финской крупной фирмы «Объединённой бумажной фабрики» Валден на днях сообщил нашему торгпредству о намерении приобрести в СССР для своего предприятия атомную электростанцию и просил дать предложения на поставку комплектной атомной электростанции, — писал тогда руководивший советской атомной отраслью Александр Чурин в документе, направленном на имя главы МИД Андрея Громыко, председателя Госкомитета Совета министров СССР Михаила Первухина и министра внешней торговли Ивана Кабанова.

Юусо Валден расширял свой бизнес по производству бумаги и помимо строительства АЭС хотел купить у СССР уран для атомного реактора, уточнял Чурин.

Однако власти страны под благовидным предлогом отказали бизнесмену. Как говорится в документе, СССР планировал сотрудничать только с правительственными структурами Финляндии.

В урановом топливе, похороненном в реакторном зале Чернобыльской АЭС, снова начались ядерные реакции. Учёные ранее предупредили, что это может привести к новой аварии.