Конец Собибора. Единственное успешное восстание в лагере смерти 14 октября 1943 года произошло успешное восстание в польском концлагере. Его возглавил советский военнопленный

Фото: cinemaprod.ru

Кадр из фильма «Собибор»

В истории нацистской системы концлагерей было не так уж и много успешных побегов. Еще меньше было восстаний. А единственное успешное из них произошло 14 октября 1943 года под руководством советского офицера-еврея Александра Печерского в польском лагере смерти Собибор. Из нескольких сотен заключённых лагеря сто пятьдесят не приняли участие в восстании (остались в лагере), около восьмидесяти погибли при побеге. Остальным удалось бежать. Подробнее об этой истории — в материале NEWS.ru.

Что происходило в Собиборе

Концлагерь Собибор был создан весной 1942 года. Как и аналогичные ему «заведения» в Треблинке, Белзене и других, он предназначался исключительно для быстрого уничтожения еврейского населения. Его создание — это практический результат работы нацистской конференции в Ванзее в январе 1942 года, на которой было решено уничтожить еврейское население оккупированной Европы.

В большинстве лагерей заключенные умерщвлялись, работая в адских условиях на промышленность рейха. В лагерях уничтожения типа Собибора три тысячи человек, привезенных одним эшелоном, могли быть убиты на его территории за полчаса. Для этого в концлагере использовались газовые камеры.

В 1940 году нацистское руководство озаботилось вопросом автоматизации массового геноцида. Расстрелы исключались — патроны были нужны на фронте, металлы быстро становились дефицитом для экономики рейха. Довольно быстро, вначале в рамках программы уничтожения инвалидов Т-4 и оккупации Польши, придумали использовать угарный газ, который отводили от автомотора в специально сконструированные кузовы грузовиков. Туда набивали десятки человек, и пока фургон ездил по дорогам Польского генерал-губернаторства, люди задыхались там, не привлекая внимания.

Однако система выгрузки тел, проблема с расчётом времени на убийства пленников, а также отсутствие «стандартизации» оборудования геноцида нервировали нацистов. Система должна была работать как часы, быть простой, бесшумной, не привлекать внимания и максимально исключать риск восстания среди уничтожаемых, в первую очередь евреев. К 1942 году нацисты получили первые образцы исправно работающих «газвагенов», а высшие чины СС заполучили в руки исправно работающую машину уничтожения.

В это время в Польском генерал-губернаторстве продумывают окончательный вариант газовых камер. Строят системы уничтожения тел казненных. Совершенствуют систему охраны. К 1943 году процесс холокоста уже полностью автоматизирован.

Фото: Jacques Lahitte/CC BY 3.0/Wikimedia

Охрана и безопасность в Собиборе

Планирование побега, тем более восстания в лагере уничтожения было сложным делом. Он был спроектирован так, чтобы минимизировать любую подобную возможность.

Лагерь был разделен на три зоны — бараки, газовые камеры, жилые помещения для членов СС. Зоны были отгорожены друг от друга и охранялись. С июля 1943 года по приказу главы СС Генриха Гиммлера на территории лагеря располагались мастерские по ремонту техники, прибывающей с Восточного фронта. Лагерь постепенно переводился на систему самоокупаемости, что означало потребность в большом количестве подсобных рабочих.

Именно это оказалось слабым местом концлагеря. Советский лейтенант Александр Печерский, попавший в лагерь в сентябре 1943 года, как плотник сразу же был распределен на систему подсобных работ. Вместе с ним на эти работы попали и его боевые товарищи, ранее оказавшиеся в плену.

Вторым слабым звеном Собибора была система его охраны. Единовременно в концлагере находилось чуть более 500 заключённых, на которых приходилось только 29 эсэсовцев и 120–150 охранников (вахманов), подготовленных на курсах в лагере Травники.

Одним из тех, кто прошел обучение на эту «специальность», был Иван Демьянюк, украинский нацистский коллаборант, в 2010-х годах экстрадированный из США в Германию. Там его приговорили к пожизненному заключению.

Все вахманы были добровольцами, и, по описанию выживших заключенных, были даже ещё большими садистами, чем эсэсовцы. Их основная масса были украинцами, среди которых тогда был крайне укоренен антисемитизм. Поэтому вахманы в Собиборе пытались убить или жестко карать заключённых при любой возможности. При этом руководство лагеря не доверяло им, и оружие выдавалось только во время патрулирования с 15 патронами на каждого.

Такой подход к охране избавлял эсэсовцев от большей части грязной работы. Поэтому они в основном занимались административными делами, сортировали заключённых, а также разграбляли их имущество. Изымалось всё ценное, включая выдирание золотых коронок у трупов. Это было третьей слабостью собиборовской охраны — жадность.

Фото: Johann Niemann/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Планы подполья меняются

План Печерского в будущем сыграет на всех этих слабостях. Но перед этим руководитель подпольной группы в Собиборе, сын раввина Леон Фельдхендлер вовлек его в организацию побега.

К осени 1943 года в лагере уже было несколько успешных попыток сбежать. Евреи бежали при любой возможности: убивали вахманов и делали подкоп для ночного бегства. Прятались в товарных вагонах с вещами убитых, которые вывозили из лагеря. Многих ловили и расстреливали, но далеко не всех. По воспоминаниям выживших участников восстания в Собиборе, они ещё до прибытия Печерского и советских военнопленных-евреев решили, что лучше получат пулю во время побега, чем погибнут в газовой камере.

Советский офицер, который согласился участвовать в побеге, узнав, что такое лагерь в Собиборе и что живым он отсюда вряд ли выйдет, полностью изменит концепцию подполья. Печерский предложил захватить лагерь, убив одномоментно всех эсэсовцев. И уже после этого бежать.

Смелый план, но у Александра Печерского уже был опыт. В 1941 году он попал в котел под Вязьмой — одно из самых страшных поражений РККА, открывшее дорогу нацистам на Москву.

В плену он буквально кочевал по разнообразным концлагерям. Был в штрафном лагере в Борисове. Пытался несколько раз бежать. Один раз успешно. Ему везло, он умудрялся выживать каждый раз. Но Собибор с его порядками, где евреи в среднем жили не более месяца, мог стать финальной точкой в его истории.

Фото: cinemaprod.ru Константин Хабенский в роли Александра Печерского

Восстание

Для убийства эсэсовцев Печерский предложил воспользоваться их любовью к грабежу. Доверенным людям поручалось заманивать их в мастерские, якобы для примерки одежды, сшитой заключенными, после чего убивать на месте. Акция была тщательно спланирована.

В назначенный день 14 октября были убиты 11 эсэсовцев и несколько вахманов. Остальные в массе своей растерялись, хотя некоторые стали стрелять по восставшим с вышек. Попытки евреев захватить оружейный склад закончились неудачей. Увидев бардак и замешательство охраны, большая часть заключённых бросилась прочь из лагеря. Считается, что Печерский и подполье рассчитывали прорываться в леса со стороны той части лагеря, где было меньше мин. Но заключенные просто бежали из лагеря, команд они не слушали.

Из лагеря вырвалось более 300 заключённых, около 150 остались в лагере. Бежавшие подрывались на мирных вокруг лагеря — погибло около 80 человек. В последующие две недели немецкие военные подразделения, эсэсовцы, а также польская вспомогательная полиция поймала и расстреляла ещё 170 человек. Местные крестьяне выдали нацистам ещё около 90 бежавших. До конца войны дожили только 53 человека, а ещё 5 погибли в партизанских и военных соединениях СССР.

Руководство СС восприняло успешное восстание как страшное оскорбление. Уже на следующий день Собибор прекратил своё существование. Все оставшиеся заключённые были расстреляны. Здания были взорваны, а территорию лагеря засеяли капустой и картошкой.

Фото: cinemaprod.ru Кадр из фильма «Собибор»

После лагеря

Судьба Печерского сложилась весьма несчастливым образом. Он с товарищами кочевал между несколькими партизанскими отрядами. Потом прошёл проверку НКВД и попал в штрафное воинское соединение. Участвуя в боях, получил серьезное ранение в бедро, был комиссован из армии. Хотя ещё в 1945 году в СССР написали о восстании, а за авторством Печерского вышли пара тонких брошюр, книгу об этих событиях опубликовать ему не дали. Зато Печерский давал показания на советских открытых судах над нацистскими преступниками, включая краснодарские процессы.

Умер Печерский в 1990 году в Ростове-на-Дону. В июле 2019 года умер Семён Розенфельд, последний участник успешного восстания. В 2013 году в Ростове появилась улица Александра Печерского.

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