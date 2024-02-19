«Джинсы, жвачки»: генерал СВР назвал преимущества ФРГ перед ГДР Генерал СВР Решетников: в ФРГ в отличие от ГДР была живая деятельность

Фото: Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Пограничники и люди на Берлинской стене у Бранденбургских ворот на следующий день после падения Берлинской стены

В ФРГ в отличие от ГДР была видна живая деятельность, а также материальная обеспеченность, рассказал NEWS.ru генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников. По его словам, в продаже появлялись джинсы и жвачки, а граждане ГДР понимали кризис социалистической системы.

Там чисто внешне бросалось в глаза отсутствие формализма в привычной нам форме показухи. Была живая деятельность, это сильно работало, так же, как и внешние вещи — джинсы, жвачки. В Западный Берлин убегали люди. Хоть восточные немцы и были более творческими, чем граждане других соцстран, включая нас, но и они осознавали глубокие проблемы соцсистемы, — заявил Решетников.

Генерал добавил, что социализм заставлял ломать человеческую природу, вынуждая людей служить идеалам. Однако, по его словам, жизнь при таких условиях невозможна.

Мы попытались сломать то, что заложено в природе человека. В обществе только не более 2% готовы беззаветно служить «народу и Отечеству», остальное население живет более простыми ценностями. Если мы все будем служить прежде всего идеям, то быстро поубиваем друг друга, — сказал Решетников.

Ранее в онлайн-кинотеатре была показана первая серия нового российского сериала «ГДР». Съемки проходили на территории России, Белоруссии и Турции. Сериал посвящен противостоянию спецслужб нескольких стран мира в ГДР в 1989 году.

Режиссером картины стал Сергей Попов, известный благодаря фильмам и сериалам «Мосгаз. Дело № 8: Западня», «Дорога на Берлин», а также «Кунгур».