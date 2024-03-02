Даманская бойня: как менялась граница между РФ и КНР, какие споры сейчас

Фото: Юрий Козусь. Г.Хренов /Фотохроника ТАСС

Приморский край. Участники событий на острове Даманский

На этой неделе на льду Амура между Благовещенском и Хэйхэ прошли Российско-Китайские зимние Игры. Такими теплыми отношения между странами были не всегда. В ночь с 1 на 2 марта 1969 года около 300 китайских военных перешли по льду реки Уссури государственную границу СССР и заняли позиции на острове Даманский. Что тогда произошло, как те события повлияли на отношения Москвы и Пекина и к кому у КНР есть территориальные претензии — разобрался NEWS.ru.

Предыстория конфликта на Даманском

Проблема уточнения границы между СССР и КНР влияла на отношения между странами с конца 1950-х. Советский Союз пытался пойти навстречу КНР, однако переговоры об определении границы в 1964 году окончились безрезультатно. Как писал китайский историк Лу Сяион, стороны по-разному оценивали договоры о границе между Китаем и Российской империей. Также он отмечал, что переговоры проходили в условиях «идеологической борьбы».

После XX съезда КПСС, на котором был осужден культ личности Сталина, КНР под управлением председателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна пошла на охлаждение отношений с Советским Союзом. Москва ответила симметрично — в июле 1960 года она отозвала более 1600 советских специалистов, работавших в Китае. Торговый оборот между странами постоянно сокращался. В 1969 году он был меньше, чем в 1959-м, в 34 раза. Начало культурной революции в Китае в 1966 году еще сильнее обострило отношения между странами.

В районе острова Даманский на протяжении нескольких лет происходили стычки между советскими пограничниками и китайскими крестьянами. Последние занимались самозахватом территории для обработки заливных лугов острова и последующего сбора урожая. После начала культурной революции к провокациям против СССР также подключились хунвейбины.

Фото: Фотохроника ТАСС СССР. Приморский край. 2 марта 1968 года. Китайские пограничники во время пограничного конфликта в районе острова Даманский

Что произошло на острове Даманский

В ночь на 2 марта 1969 года около 300 китайских военнослужащих переправились со стрелковым вооружением через Амур и частично заняли остров Даманский. Они вступили в бой с советскими пограничниками, организовав засаду. Впоследствии Советская армия нанесла контрудар и вынудила китайцев отступить. СССР и КНР стали готовиться к очередному витку конфликта, сосредотачивая войска и военную технику на этом участке границы.

14 марта на острове возобновились перестрелки, а 15 марта — полноценные бои. Советские войска на протяжении дня сдерживали наступление армии КНР, но затем отступили из-за численного превосходства противника. Тогда командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковник Олег Лосик, вопреки указаниям из Москвы не вступать в боестолкновения, приказал открыть огонь из секретных на тот момент реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Китайская армия была вынуждена начать отход.

Перестрелки продолжались вплоть до сентября 1969 года, когда между Москвой и Пекином была достигнута договоренность о прекращении вооруженных акций. Информация о потерях сторон противоречива. В результате приграничного конфликта погибли, по разным данным, от 58 до 99 советских военных, китайских — от 68 до 900.

Фото: Фотохроника ТАСС СССР. Приморский край. 2 марта 1969 года. Китайские пограничники во время отступления с территории СССР

Значение конфликта для отношений РФ и КНР

Столкновения на Даманском не имеют какого-либо значения для современных отношений России и Китая, заявил в разговоре с NEWS.ru научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

«Столкновения были за территорию, которую уже и так обещали отдать Китаю в 1964 году. И в результате ее отдали по соглашению 1991 года. Тогда был утвержден принцип прохождения границы по середине реки, который был согласован уже в 1964 году», — пояснил востоковед.

Он назвал конфликт на Даманском печальными событиями, о которых сожалеют Пекин и Москва. Эксперт отметил, что СССР в 1964-м признал прохождение границы по середине реки, но Китай сорвал переговоры, и начались боестолкновения. По словам Лукина, в ходе конфликта «ни за что погибли более сотни человек».

Как менялась граница России/СССР и Китая

20 октября 1969 года прошли переговоры глав правительств СССР и КНР о необходимости пересмотра границы. Впоследствии стороны неоднократно обсуждали вопрос принадлежности Даманского. В 1991 году остров официально отошел к КНР.

15 октября 2004-го в Пекине было подписано Дополнительное соглашение о российско‑китайской государственной границе на ее Восточной части. Российский лидер Владимир Путин подписал документ о добровольной передаче Китаю острова Тарабаров и части Большого Уссурийского острова. КНР получила территории площадью 337 квадратных километров.

21 июля 2008 года пограничная проблема между РФ и Китаем была окончательно закрыта подписанием протокола‑описания, определяющего линию границы по реке Амур.

Фото: Юрий Зотарев/ИТАР-ТАСС Пограничная зона в селе Казакевичево у понтонной переправы на остров Большой Уссурийский, 2004 год

По мнению востоковеда Лукина, договор о демаркации не следует считать уступкой со стороны России. Он подчеркнул, что переговоры между Москвой и Пекином шли об уточнении линии границы. Эксперт подчеркнул, что принадлежность части островов до этого юридически не была определена.

«Уступками это назвать нельзя, потому что стороны согласились с этим принципом, в соответствии с ним прошла граница. КНР отошло немного больше, чем России, но было достигнуто общее согласие. Процесс демаркации прошел в соответствии с международными принципами», — отметил Лукин.

Как развиваются российско-китайские отношения

Отношения России и Китая развиваются бурно, рассказал NEWS.ru первый зампред Госдумы, председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников. По его словам, западные элиты пользовались разногласиями между Пекином и Москвой для строительства «однополярного мира».

«Россию и Китай объединяет многое: от огромной общей границы до общего желания строить гармоничный мир. Естественно, никто не отменял роль личностей в истории. И сегодня фундамент наших прочных отношений — дружба и взаимопонимание наших лидеров, президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина», — заявил Мельников.

Парламентарий добавил, что ключевыми для отношений РФ и КНР стали форматы взаимодействия стран — БРИКС и ШОС. Он отметил, что в основе процессов сотрудничества лежит экономика. Мельников подчеркнул, что в 2023 году торговый оборот между Россией и Китаем вырос на 26,3%, до рекордных $240 млрд.

По словам Лукина, у России и Китая очень высокий уровень отношений. По его мнению, у Москвы и Пекина единый взгляд на многие международные проблемы. При этом, добавил эксперт, между РФ и КНР остается ряд вопросов, которые необходимо урегулировать.

«Например, в часть Китая, Гонконг, виза не нужна, а в другие части нужна. Если бы удалось договориться о безвизовом режиме, было бы удобнее многим людям ездить туда, заниматься бизнесом. Есть также бюрократические задержки с разными проектами, но их можно решить», — пояснил Лукин.

Фото: Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press Вид на Гонконг

Кому Китай предъявляет территориальные претензии

У Пекина продолжается спор с Японией за острова Сенкаку в Восточно-Китайском море. Правительство КНР не предъявляет территориальных претензий Москве. Однако в 2023 году китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» включил в состав КНР Большой Уссурийский остров. Как отмечали китайские картографы, нoвый официальный комплект карт был согласован для использования в качестве иллюcтраций в новостях, книгах и рекламных материалах.

Лукин отметил, что Большой Уссурийский остров был включен в состав КНР «по инерции». По его словам, сейчас между Россией и Китаем нет территориальных споров. Он подчеркнул, что в соответствии с соглашениями 1991 и 2004 годов были определены границы между странами.

«Я считаю, что составители карт просто ошиблись. Видимо, они забыли, что к России у Китая нет никаких претензий, и по инерции отметили этот остров как китайский», — заключил востоковед.

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