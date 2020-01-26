https://static.news.ru/photo/2ce2d932-404a-11ea-88ed-fa163e074e61_660.jpg Концлагерь Аушвиц-Биркенау Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Бывший заключённый трёх немецких концлагерей Богдан Бартниковский рассказал, что прекрасно помнит тех, кто его освободил.

В интервью РИА Новости он сообщил, что будучи 12-летним мальчиком, стал узником немецкого концлагеря за участие в Варшавском восстании. За две недели до освобождения Аушвица-Биркенау он был переведён оттуда в Берлин, где с другими заключёнными разбирал завалы.

Его с другими узниками выгоняли на работы вплоть до 22 апреля 1945-го. Тогда началась битва за немецкую столицу. Бартниковский рассказал, что хорошо помнит момент, когда появились советские солдаты из 150-й пехотной дивизии — той самой, которая дошла до Рейхстага.

У нас была огромная радость, что уже нет немцев. У советских солдат не было времени с нами разговаривать. Они спросили, где немцы, и сразу же пошли дальше, — поделился он воспоминаниями.

По словам бывшего заключённого, через много лет он встретил одного из тех солдат, когда ветераны войны приезжали в Польшу. В разговоре они выяснили, что находились в момент освобождения в одном и том же месте.

Мне было 13 лет, а он был солдатом и не имел времени на разговор. Он был связист. Его звали Алёша Смольников. После войны я встречался с ним несколько раз в Москве и Варшаве. Мы подружились, — передаёт РИА Новости слова своего собеседника.

Ранее NEWS.ru писал о том, что музей Аушвиц-Биркенау начал распространять информацию о бывшем нацистском концлагере в Освенциме. Сотрудники организации стремятся создать «сеть дипломатии памяти» по всему миру.