Бывший заключённый трёх немецких концлагерей Богдан Бартниковский рассказал, что прекрасно помнит тех, кто его освободил.
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Его с другими узниками выгоняли на работы вплоть до 22 апреля 1945-го. Тогда началась битва за немецкую столицу. Бартниковский рассказал, что хорошо помнит момент, когда появились советские солдаты из 150-й пехотной дивизии — той самой, которая дошла до Рейхстага.
У нас была огромная радость, что уже нет немцев. У советских солдат не было времени с нами разговаривать. Они спросили, где немцы, и сразу же пошли дальше, — поделился он воспоминаниями.
По словам бывшего заключённого, через много лет он встретил одного из тех солдат, когда ветераны войны приезжали в Польшу. В разговоре они выяснили, что находились в момент освобождения в одном и том же месте.
Мне было 13 лет, а он был солдатом и не имел времени на разговор. Он был связист. Его звали Алёша Смольников. После войны я встречался с ним несколько раз в Москве и Варшаве. Мы подружились, — передаёт РИА Новости слова своего собеседника.
Ранее NEWS.ru писал о том, что музей Аушвиц-Биркенау начал распространять информацию о бывшем нацистском концлагере в Освенциме. Сотрудники организации стремятся создать «сеть дипломатии памяти» по всему миру.
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