«Бактериологическое оружие могло нанести урон самим японцам»

ФСБ рассекретил а документы, согласно которым Япония планировала применить «чумную бомбу» во время Второй мировой войны в 1944 году. Это устройство было названо именем генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, проводившего биологические опыты над китайскими, корейскими и советскими военнопленными. Бактериологическое оружие рассматривалось Токио как средство, способное сыграть решающую роль в борьбе с войсками противника. Однако в итоге на Японию были сброшены американские ядерные бомбы, а Квантунская армия была разбита СССР, после чего Токио капитулировал. Член Ассоциации историков Второй мировой войны и доцент Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Дмитрий Суржик в интервью NEWS.ru рассказал, в чём важность рассекреченных документов и можно ли использовать сведения о «чумной бомбе» в споре о Курилах.

— В чём значимость рассекреченных документов? О планах Японии использовать бактериологическое оружие ведь было известно.

— Действительно, Советский Союз ещё со времён Хабаровского процесса и в целом отечественная историография знали о том, что милитаристская Япония была готова развязать против СССР войну с применением оружия массового поражения. Однако в документах, которые рассекретила ФСБ, есть и что-то новое. Во-первых, в ходе конфликта у озера Хасан в 1938 году японцы просчитывали возможность углубиться в советскую территорию и отрезать Дальний Восток. В этой связи лично я считаю оправданным со стороны Кремля и Иосифа Сталина непримиримый, жёсткий ответ на эти военные провокации.

Тогда ведь командующий Особой Краснознамённой Дальневосточной армией Василий Блюхер не решался дать жёсткий ответ японским нарушителям границы и даже начал делать замеры, чтобы, если что, заявить, что это советская сторона случайно её нарушила. Подобная политика привела бы к тому, что японцы почувствовали собственную силу и усиливали в дальнейшем давление на Дальний Восток. Перспектива европейской войны уже маячила, и можно было оказаться с войной на два фронта. Допустить этого СССР никак не мог — тогда ещё армия комплектовалась на милицейской основе, была относительно немногочисленной. Красная Армия перешла к призывной системе и выросла количественно в 2,5 раза только после нападения Адольфа Гитлера на Польшу. А качественно и тогда оставались серьёзные проблемы.

Ещё один фактор, вытекающий из рассекреченных документов, — это то, что ужасные действия и опыты японской стороны — не импровизация «новых самураев». В документах приведены цитаты с заседаний японской Ставки, высшего генералитета, на которых обсуждаются изуверские планы по отравлению колодцев или специальные методички по ведению допросов. В последнем случае речь шла о том, как не нанести физический ущерб, а сломать психологию попавшего в руки японцев советского человека — любого, кстати, необязательно военного.

Методы должны были распространяться как на гражданских, так и на военных. Предполагалось, что, сломав человека психологически, можно будет его использовать как своего агента на той стороне. То есть японцы, как и гитлеровская Германия, не различали комбатантов и не комбатантов и вели военные действия не только против Красной Армии, но и против советских граждан.

Японская лаборатория по разработке бактериолагического оружия wikipedia.org

— Если бы японцы всё же применили бактериологическое оружие, как бы оно изменило ситуацию на фронте в военном смысле?

— Вопрос сложный, ведь и тогда чётко не осознавали последствия его использования. Безусловно, это было бы тяжёлым ударом по Советскому Союзу. При этом Япония и так всё время балансировала на грани войны с СССР. Бывший японский посол даже был приглашён немецким командованием под Сталинград для того, чтобы своими глазами убедиться в успехах вермахта. Расчёт был на то, что он телеграфирует в Токио, что нужно как можно быстрее вступать в войну с СССР, чтобы не упустить выгоды в разделе будущей советской территории. Впрочем, Япония решила не менять договорённости о том, что она вступит в войну только после того, как немцы пересекут Волгу. И так в итоге и не вступила. Позже её ресурсы всё больше поглощались США и Тихоокеанским фронтом.

Также надо помнить, что японцы планировали, если боевые действия перейдут на территорию их островов, эвакуировать императорскую семью и Ставку в Маньчжурию (территория, официально не входившая в Японию, но контролируемая ею в тот момент). Поэтому там и была Квантунская группировка численностью более чем 900 тысяч человек, разбитая в 1945-м Советским Союзом. Вскоре Япония капитулировала. Это могла быть одна из причин, почему приказ об использовании бактериологического оружия не отдали — оно могло бы нанести урон самим японцам.

— Почему японские концлагеря, убийства мирного населения и прочие преступления не так известны, как аналогичные немецкие?

— Да, например, Нюрнбергский процесс более известен, чем Хабаровский или даже Токийский. Однако вскоре после Второй мировой началась холодная война. Началась политика сдерживания СССР, и Япония была одним из узлов американских военных баз. Американцы способствовали избеганию этой темы, чтобы поддержать в Токио антисоветские силы. К тому же пострадавший от японцев Китай поднимал эту тему, а тогда это был близкий СССР союзник. Поднимать такие вопросы — лить воду на мельницу Пекина и советского блока в целом. Наконец, США использовали исследования и результаты этих опытов для военных и прикладных разработок.

— С учётом нашего с Японией территориального спора, факты об этих испытаниях, зверствах над советскими пленными, сведения о бомбе могут быть использованы в пользу России?

— Политика и мораль — разные категории. Я бы действовал в другом ключе. Дело не в репарациях, при том, что японцы действительно проводили жуткие эксперименты и над японскими, и над американскими пленными. Однако всё же важнее, чтобы Россия чётко сформировала у себя отношение к ключевым историческим событиям. Мне доводилось видеть публикации наших исследователей, в которых Дальневосточная кампания описывается как «коварство», «неспровоцированная агрессия» и прочее.

Япония — отнюдь не безвинная жертва. Она, помимо прочего, регулярно устраивала провокации на советской границе и против кораблей, доставляющих нам груз. У России нет причин сегодня посыпать себе голову пеплом. Это важно помнить и формулировать не только в европейской части страны, но и в дальневосточной. Историческую правду нам надо использовать как один из инструментов мягкой силы. Нам нужно уметь объяснять советскую политику, проводившуюся во время Второй мировой войны. Это главный урок СССР конца 80-х, когда всплыл пакт Молотова — Риббентропа и прочее. Нам надо объяснять, как виделась эта ситуация тогда и мы её оцениваем сегодня.