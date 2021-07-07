Археологи нашли в Германии самое древнее украшение в виде копыта

Археологи нашли у входа в пещеру Единорога, что у подножия горы Гарц в Германии, копыто оленя возрастом свыше 51 тысячи лет, украшенное резьбой, передаёт журнал Nature Ecology & Evolution. Историки считают, что артефакт размером около 6 см в длину и 4 см в ширину — древнейшее украшение в мире.

К такому выводу учёные пришли, детально изучив предмет. Они обнаружили , что на нём искусно выгравированы насечки, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга под прямым углом. Эксперты уверены, что перед созданием узора костяшку долго варили, чтобы она стала мягче. Далее древние мастера острыми как бритва каменными пластинками делали резьбу.

Это отличный пример когнитивных способностей древних людей. Резьба по кости — уникальное явление для неандертальцев. <...> Что ещё делает этот предмет столь интересным, так это чёткий узор и очень глубокие насечки. Чтобы вырезать такие, потребовалось бы около 90 минут, — заявил руководитель исследования доктор Дирк Ледер.

Полученные факты натолкнули специалистов на мысль, что для неандертальцев подобные вещи имели «символическое значение» и художественные произведения они придумывали заранее. Но историкам только предстоит определить, для чего древние люди использовали копыто с резьбой, однако находка доказывает, что быт и поведение неандертальцев были похожи на уклад Homo sapiens (Человека разумного).

Ранее сообщалось, что турецкие археологи обнаружили ещё 11 крупных холмов рядом с одним из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа). Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что специалисты назвали район «12 холмами» и «пирамидами юго-востока Турции». Насыпи буквально окружили строения, возведённые около 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 км.