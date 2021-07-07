Археологи нашли в Германии самое древнее украшение в виде копыта

Археологи нашли у входа в пещеру Единорога, что у подножия горы Гарц в Германии, копыто оленя возрастом свыше 51 тысячи лет, украшенное резьбой, передаёт журнал Nature Ecology & Evolution. Историки считают, что артефакт размером около 6 см в длину и 4 см в ширину — древнейшее украшение в мире.
К такому выводу учёные пришли, детально изучив предмет. Они
Это отличный пример когнитивных способностей древних людей. Резьба по кости — уникальное явление для неандертальцев. <...> Что ещё делает этот предмет столь интересным, так это чёткий узор и очень глубокие насечки. Чтобы вырезать такие, потребовалось бы около 90 минут, — заявил руководитель исследования доктор Дирк Ледер.
Полученные факты натолкнули специалистов на мысль, что для неандертальцев подобные вещи имели «символическое значение» и художественные произведения они придумывали заранее. Но историкам только предстоит определить, для чего древние люди использовали копыто с резьбой, однако находка доказывает, что быт и поведение неандертальцев были похожи на уклад Homo sapiens (Человека разумного).
Ранее сообщалось, что турецкие археологи обнаружили ещё 11 крупных холмов рядом с одним из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа). Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что специалисты назвали район «12 холмами» и «пирамидами юго-востока Турции». Насыпи буквально окружили строения, возведённые около 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 км.