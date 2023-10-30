Загадки прошлого волнуют умы людей не меньше, чем предполагаемое будущее. Однако получить достоверную информацию о жизни человечества в прошлом намного проще, чем гадать о том, чего не случилось. Сегодня расскажем о самых известных мумиях, как они были найдены и как ученые описывают их жизнь.

Самая известная в мире древняя мумия фараона

В Долине Царей ученые за последние два века нашли сотни мумий фараонов Древнего Египта, а также их жен, детей и подданных. Однако на сегодняшний день лишь одна из этих находок дошла до наших времен совершенно нетронутой и позволила впервые увидеть, как именно древние египтяне отправляли в последний путь усопших правителей. Речь идет, конечно же, о самой известной мумии Древнего Египта — фараона Тутанхамона, гробницу которого британский исследователь Говард Картер открыл 4 ноября 1922 года.

Сама мумия фараона оказалась не лучшего качества, что, возможно, объясняется тем, что правитель умер неожиданно в юном возрасте. Несмотря на то что мумии усопших сопровождали историю Египта на протяжении тысячелетий, культура мумификации не развивалась линейно — некоторые периоды современные исследователи характеризуют как время упадка этого искусства. Египтологи полагают, что из-за внутриполитического кризиса, которых разразился в стране после религиозных реформ фараона Эхнатона, искусство мумификации переживало как раз такой период.

И хотя еще в эпоху правления фараонов погребение Тутанхамона грабили дважды, каждый раз ворам что-то мешало вынести все драгоценности из подземелья. Вскоре вход в усыпальницу был завален мусором, а сверху были построены хижины рабочих, которые занимались возведением других гробниц в Долине Царей. Именно благодаря этому останки юного фараона никто не тревожил на протяжении трех тысячелетий.

Древняя мумия фараонаФото: Scherl/Global Look PressДревняя мумия фараона

Именно мумия Тутанхамона, дошедшая до нас нетронутой со времен Древнего Египта, позволила ученым подтвердить некоторые предположения о правилах погребения египтян, описанных в «Книге мертвых», а также сделать ряд открытий.

  • Впервые египтологи смогли лично увидеть, как выглядело погребение правителя Древнего Египта: семь богато украшенных саркофагов и гробов, вложенных один в другой и залитых смолами и маслами для сохранности.
  • Лицо мумии закрывала погребальная маска из чистого золота и драгоценных камней. Вес артефакта составил более 11 кг. До сих пор это единственная находка в мире, хотя подобными масками были накрыты лица всех мумий фараонов.
  • Под бинтами мумии были обнаружены различные защитные амулеты, также выполненные из драгоценных камней и золота.

За прошедшие сто лет с момента совершения находки специалисты провели множество исследований мумии Тутанхамона, в результате чего было установлено:

  • правитель Египта умер в возрасте 19–20 лет;
  • при жизни страдал косолапостью;
  • у юноши была врожденная «волчья пасть»;
  • Тутанхамон болел малярией;
  • незадолго до смерти правитель сломал ногу, и перелом сросся неправильно;
  • причиной гибели фараона, вероятно, стала травма, полученная из-за падения с колесницы: с левой стороны тела были обнаружены переломы ребер и соответствующие повреждения кожных покровов;
  • у мумии Тутанхамона — единственной из всех найденных в Египте — отсутствует сердце.

Мумии Древнего ЕгиптаФото: Scherl/Global Look PressМумии Древнего Египта

Ледяная мумия «Алтайской принцессы»

В 1993 году при раскопках кургана Ак-Алаха в урочище Укок на Алтае были обнаружены мумифицированные во льду останки богатой женщины, умершей в возрасте примерно 30 лет. Различные способы датировки показали, что погребение было сделано между V и III веками до нашей эры. Мумию назвали «Алтайская принцесса», или «Принцесса Укока».

В кургане было обнаружено несколько захоронений, однако женское было самым богатым. Исследователи отмечают, что в действительности найденная женщина вряд ли была принцессой, однако, несомненно, происходила из очень состоятельной семьи: в погребении были обнаружены шесть коней в полной упряжи, убитые ударом ритуального ножа. Помимо этого, среди погребального инвентаря была найдена посуда, остатки мяса и злаков, сосуды для напитков, уникальное зеркало из полированного металла и каменное блюдо с остатками благовоний.

Древняя мумия хорошо сохранилась из-за того, что была помещена в лиственную колоду, заполненную льдом. Захоронение находилось в слое вечной мерзлоты, благодаря чему за два с половиной тысячелетия лед не растаял.

«Принцесса» была одета в шелковую рубаху, юбку из шерсти с искусно украшенным поясом, войлочные чулки. На голове у женщины был парик из натуральных волос с украшениями, на шее — позолоченная гривна с тонким узором. На коже мумии ученые обнаружили прекрасно сохранившиеся татуировки. Дальнейшие исследования показали, что женщина умерла от рака молочной железы. Перед погребением из ее тела были извлечены внутренние органы, а их место заполнено травами.

«Алтайская принцесса»Фото: Александр Кряжев/РИА Новости«Алтайская принцесса»

О чем рассказала ученым мумия Этци

Мумия Этци, также известная как Отци или Тирольский человек, была обнаружена альпинистами в 1991 году в Итальянских Альпах, неподалеку от долины Эцталь. Из-за потепления мумия древнего человека вытаяла из-под снега, под которым пролежала более 5 тысячелетий. На сегодняшний день это самая старая мумия, найденная на территории Европы.

Из-за того что мумификация произошла естественным образом, то есть тело просто засыпало льдом и снегом, у найденного человека не сохранился эпидермис. Однако благодаря тому, что это не было преднамеренным погребением, мумия Этци позволила ученым узнать больше о повседневной жизни погибшего мужчины:

  • Этци погиб в возрасте 45-46 лет. Для своего времени мужчина считался очень пожилым человеком.
  • Его вес при жизни составлял около 50 кг при росте 165 см.
  • Исследования пищевого тракта показали, что рацион древнего человека состоял из съедобных кореньев, фруктов и мяса диких травоядных.
  • В желудке ученые нашли ДНК бактерии Helicobacter pylori, которая создает предрасположенность к появлению язвы желудка.
  • Соотношение пропорций таза, бедер и голеней позволило исследователям сделать вывод, что Этци при жизни много ходил пешком по пересеченной местности. Вероятнее всего, он пас одомашненных животных в горных районах.
  • На теле мужчины было обнаружено 57 татуировок в виде линий и точек, выполненных с помощью надрезов на коже и угля.
  • У Этци не было 12-й пары ребер — такая мутация большая редкость для современных людей. Также у него отсутствовали зубы мудрости — эта генетическая аномалия сегодня встречается часто.
  • Зубы мужчины были сильно изношены с левой стороны, что указывает на то, что он часто использовал их как вспомогательный инструмент при изготовлении различных предметов обихода из сырой кожи или дерева.

Мумия древнего человекаФото: Markus C. Hurek/dpa/Global Look PressМумия древнего человека

Исследователям удалось воссоздать одежду, которую носил Этци: набедренную повязку из кожи, кожаные штаны, меховое длиннополое одеяние, плащ из соломы, медвежью шапку и выстланные изнутри травой мокасины с креплениями для снегоступов. На момент гибели при себе Этци имел медный топор с рукоятью из тиса, каменный нож с ясеневой ручкой, тисовый лук и 14 стрел с костяными наконечниками к нему, пару корзин из бересты, кремень, трут из сухого гриба, костяное шило, каменные скребок и сверло. Кроме этого, Этци нес кожаный рюкзак на раме из дерева, где у него лежала запасная тетива, бечевка, острый рог оленя, вероятно, для свежевания добычи, запас высушенного мяса, мешочек с лекарственными травами и туесок, в котором хранились тлеющие угли для разведения огня.

В плече Этци был обнаружен наконечник стрелы, кроме того, у мужчины был отморожен палец на ноге, по всему телу нашлись прижизненные гематомы. Ученые полагают, что древний человек участвовал в стычке между двумя племенами, был ранен, передвигался по горной местности, а затем умер и был погребен под лавиной. Или его засыпали снегом соплеменники, не имея возможности отнести тело ближе к селению.

Памятник на месте находки мумии Этци Фото: Matthias Röder/dpa/Global Look PressПамятник на месте находки мумии Этци

Юная Розалия Ломбардо — самая красивая мумия из Катакомб капуцинов

Самой красивой и лучше всего сохранившейся мумией в мире считается Розалия Ломбардо — маленькая девочка, погребенная в Катакомбах капуцинов в Палермо. Юная итальянка умерла в 1920 году от воспаления легких в возрасте 1 года. По просьбе ее отца она была забальзамирована. Бальзамирующий состав был сделан так искусно, что девочка до сих пор кажется спящей.

В начале 2000-х годов ученые обеспокоились тем, что на мумии стали появляться следы гниения. После этого стеклянный гроб, в котором покоилось тело ребенка, заключили в прозрачную емкость с азотом.

Описание процедуры бальзамирования, разработанной доктором Альфредо Салафией, сохранилось в его рукописях. Согласно записям, кровь ребенка была замещена составом из формалина, спирта, глицерина, салициловой кислоты и солей цинка.

Самая известная мумия в СССР

Несомненно, самой известной мумией в СССР можно считать останки Владимира Ленина, которые до сих пор находятся в Мавзолее на Красной площади. Посмотреть на мумию революционера можно четыре дня в неделю совершенно бесплатно.

Самая известная мумияФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСамая известная мумия

Стоит добавить, что со временем останки В. И. Ленина превратились из идеологического объекта в предмет науки: на сегодняшний день это единственная мумия, созданная по технологии, разработанной советскими учеными, она до сих пор находится в хорошем состоянии и доступна для ознакомления широкой публике.

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